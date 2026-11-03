La medida contempla tanto la cantidad de facturas pendientes como el monto total de la deuda acumulada.

Las autoridades de Pensilvania pueden suspender el registro de un automóvil cuando su propietario acumula cuatro o más facturas de peajes sin pagar, debe al menos US$250 entre peajes y cargos administrativos o incumple un acuerdo de pago.

La disposición está contemplada en la Sección 1380 del Código de Vehículos del estado y habilita al Departamento de Transporte de Pensilvania (PennDOT) a aplicar la sanción tras recibir la notificación correspondiente de una entidad de peaje.

Cuándo pueden suspender el registro de un auto

La legislación establece dos umbrales independientes para que un vehículo pueda quedar sujeto a la suspensión de su registro:

Cuatro o más facturas de peajes impagas: no es necesario que la deuda alcance los US$250.

Una deuda de US$250 o más: se suman los peajes pendientes, las tarifas administrativas y otros costos, sin importar cuántas facturas estén vencidas.

La norma también contempla a quienes incumplen un plan de pago acordado con la Comisión de la Autopista de Peaje de Pensilvania (PTC). En ese caso, el incumplimiento puede dar lugar a que se inicie el procedimiento de suspensión.

La normativa alcanza a los conductores que utilizan las autopistas de peaje y no regularizan sus obligaciones.

Cómo avisan a los conductores antes de suspender el registro

La suspensión no se aplica sin un procedimiento previo. La normativa establece que la entidad de peaje debe enviar una notificación escrita al propietario del vehículo, mediante correo postal de primera clase, para informarle que pretende solicitar la suspensión de su registro.

El conductor tiene derecho a presentar su descargo y solicitar una audiencia administrativa para discutir la medida.

Según la Sección 1380(c), la entidad de peaje no puede notificar a PennDOT antes de que hayan transcurrido 30 días desde el envío de ese aviso. Si el propietario no responde o no resuelve la deuda, la comisión puede avanzar con el procedimiento correspondiente.

Cómo recuperar el registro

Para recuperar la matrícula, el propietario debe resolver las facturas pendientes y cumplir con los requisitos administrativos establecidos por PennDOT. La suspensión permanecerá vigente hasta que la Comisión de la Autopista de Peaje confirme que la situación fue regularizada .

La Sección 1380(d) contempla dos alternativas para levantar la sanción:

Pagar las facturas pendientes , siempre que no exista otra obligación que impida recuperar el registro.

Firmar un acuerdo con la entidad de peaje para cancelar la deuda mediante cuotas y cumplir con los pagos establecidos.