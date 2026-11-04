En noviembre, los jubilados y pensionados cobrarán según el día de nacimiento y el grupo al que pertenecen.

El Gobierno de Estados Unidos, mediante la Administración del Seguro Social (SSA), confirmó las fechas de distribución de los beneficios correspondientes a noviembre de 2026. Los depósitos se distribuirán en distintas fechas del mes, de acuerdo con el día de nacimiento de cada beneficiario y la fecha en que comenzó a recibir sus prestaciones.

El próximo martes 10 será una jornada de pagos para un grupo específico de jubilados, pensionados y personas que reciben beneficios por discapacidad.

La SSA organiza las transferencias de acuerdo con el día de nacimiento de la personas cuyo historial laboral determina el beneficio.

Quiénes cobran la jubilación y pensión de SSA el martes 10 de noviembre

El martes 10 de noviembre de 2026 cobrarán los beneficiarios del Seguro Social cuyos cumpleaños se encuentren entre el 1 y el 10 de cualquier mes. Esta fecha corresponde a quienes comenzaron a recibir sus prestaciones después del 30 de abril de 1997 y están incluidos en el calendario de pagos organizado según el día de nacimiento.

La fecha responde al cronograma habitual de la SSA, que establece el miércoles de cada mes como día de pago para las personas que comenzaron a recibir sus beneficios después del 30 de abril de 1997. Sin embargo, en noviembre de 2026 el segundo miércoles coincide con el 11 de noviembre, Veterans Day, un feriado federal, y por ese motivo el depósito se adelanta al martes 10.

El depósito se adelantó un día porque el miércoles 11 es feriado federal por el Día de los Veteranos. ssa.gov

Cuándo cobran los demás jubilados y pensionados del Seguro Social en noviembre de 2026

Los jubilados y pensionados que no forman parte del primer grupo recibirán sus prestaciones en otras dos fechas, según el día de nacimiento registrado para el trabajador cuyo historial determina el beneficio.

El calendario de noviembre de 2026 establece las siguientes jornadas:

Miércoles 18 de noviembre : cobrarán las personas cuyos días de nacimiento se encuentran entre el 11 y el 20 de cualquier mes.

Miércoles 25 de noviembre: recibirán el dinero quienes hayan nacido entre el 21 y el 31 de cualquier mes.

Estas fechas corresponden a quienes comenzaron a cobrar después del 30 de abril de 1997 y siguen el sistema de distribución mensual de la SSA.