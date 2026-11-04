Las líneas continuas desalientan o prohíben cruzarla, dependiendo de su aplicación específica. Las discontinuas indican una condición permisiva, es decir, que está permitido cruzarla bajo determinadas circunstancias.

Cuando se circula por la carretera, existen múltiples señales que se deben reconocer para saber cómo actuar ante ellas. En este sentido, no solo son importantes los carteles que indican desvíos o prohibiciones, sino también las marcas que pueden aparecer pintadas sobre el pavimento.

El Manual de Dispositivos Uniformes para el Control del Tránsito (MUTCD) distingue entre tres tipos de líneas: las continuas (solid lines), las discontinuas (broken lines) y las punteadas (dotted lines). Cada una tiene un significado diferente, que puede variar según el color o las posibles combinaciones.

¿Qué significan las líneas continuas de las carreteras?

De acuerdo con la Sección 3A.04 del MUTCD de Estados Unidos, las líneas continuas se utilizan para desalentar o prohibir que los conductores las crucen, dependiendo de su aplicación específica.

Las líneas continuas permiten organizar la circulación y establecer restricciones en determinados sectores de la carretera.

Cuando se presentan como líneas dobles, indican restricciones máximas o especiales sobre esa porción de la carretera.

¿Cómo se diferencian de las líneas discontinuas?

Las líneas discontinuas indican que está permitido cruzarlas, siempre que las condiciones del tránsito y las normas de circulación lo permitan. De acuerdo con el MUTCD, estas marcas están formadas por segmentos de ancho normal separados por espacios predeterminados:

Longitud de cada segmento: 10 pies (3,05 metros).

Espacio entre segmentos: 30 pies (9,14 metros).

Estas dimensiones pueden modificarse manteniendo proporciones similares, según la velocidad del tránsito y las necesidades de señalización.

Las líneas punteadas se caracterizan por tener segmentos y espacios más cortos que las líneas discontinuas convencionales. ChatGPT | El Cronista USA

¿Qué son las líneas punteadas y qué indican?

Las líneas punteadas se caracterizan por tener segmentos y espacios más cortos que las líneas discontinuas convencionales.

Según el MUTCD, cumplen dos funciones principales:

Advertir sobre cambios próximos en la función de un carril, es decir, cuando un carril termina o cambia su uso.

Guiar a los conductores en intersecciones, zonas de transición y áreas de rampas de acceso o salida de autopistas.

¿Cómo se aplican los diferentes colores?

De acuerdo con el MUTCD, el color de las líneas pintadas sobre el pavimento indica su función, y conocer su significado ayuda a mantener una circulación ordenada:

Blanco: se utiliza para separar carriles que circulan en la misma dirección y delimitar el borde derecho de la calzada.

Amarillo: se utiliza para separar el tránsito que circula en sentidos opuestos y señalar el borde izquierdo de determinadas carreteras.

Rojo: se utiliza en marcas específicas para indicar restricciones de circulación o zonas a las que no se debe ingresar.

Azul: se utiliza como complemento de las líneas blancas para identificar espacios de estacionamiento reservados para personas con discapacidad.

Morado: puede complementar determinadas marcas de carril para identificar rutas utilizadas por vehículos con sistemas de cobro electrónico de peaje.

¿Cómo se pueden encontrar estas líneas en las carreteras?

Las llamadas “marcas longitudinales” pueden identificarse por su forma, color y ubicación sobre el pavimento.