Acumular infracciones de tránsito puede poner en riesgo la vigencia de la licencia de conducir.

En California, los conductores que acumulen cuatro puntos en su historial de manejo durante 12 meses pueden enfrentar la suspensión de su licencia de conducir. La medida forma parte del sistema estatal que identifica a quienes registran infracciones de tránsito o accidentes por los que fueron considerados responsables.

Según la sección 12810.5 del Código de Vehículos de California, quienes alcancen ese puntaje son considerados, inicialmente, conductores negligentes. El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) puede adoptar medidas sobre sus licencias, aunque existen excepciones y procedimientos para revisar cada caso.

¿Cuántos puntos pueden provocar la suspensión de la licencia en California?

De acuerdo con el DMV de California, los límites que pueden dar lugar a una orden de suspensión son:

4 puntos acumulados en 12 meses.

6 puntos acumulados en 24 meses.

8 puntos acumulados en 36 meses.

Cuando se alcanza alguno de estos límites, el sistema de tratamiento de conductores negligentes (NOTS) contempla una suspensión de seis meses y un período de prueba de un año.

La orden entra en vigor 34 días después de su envío por correo. Sin embargo, el conductor tiene derecho a solicitar una audiencia para presentar pruebas y cuestionar la medida.

¿Qué infracciones suman puntos a la licencia de conducir?

El DMV asigna puntos por determinadas infracciones de tránsito y accidentes en los que se determina responsabilidad del conductor.

Entre los ejemplos publicados por el organismo se encuentran:

Exceso de velocidad: generalmente, un punto.

Conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas: dos puntos.

Abandonar el lugar de un accidente: dos puntos.

Accidentes con responsabilidad del conductor: generalmente, un punto.

Antes de llegar al límite de suspensión, el DMV también contempla advertencias, como una carta al acumular dos puntos en 12 meses y un aviso de intención de suspensión al alcanzar tres puntos en ese período.

El DMV de California establece sanciones para los conductores que acumulen determinadas infracciones de tránsito. ChatGPT | El Cronista USA

La sección 12810.5 establece condiciones particulares para determinados conductores con licencias comerciales de clase A o B, que pueden estar sujetos a límites diferentes.