Cada renovación implica volver a presentar la solicitud, pagar la tarifa correspondiente y esperar la resolución de USCIS (Fuente: ChatGPT imagen ilustrativa | El Cronista USA).

El gobierno de Estados Unidos redujo de manera drástica el tiempo de validez del permiso de trabajo para una gran parte de los inmigrantes que tienen trámites en curso.

A través de un cambio aplicado por USCIS, el documento de autorización de empleo (EAD) pasó de durar hasta 5 años a tener una vigencia máxima de 18 meses en varias de las categorías más numerosas, entre ellas los solicitantes de asilo, quienes esperan la green card y los beneficiarios de TPS. El ajuste obliga a renovar el permiso mucho más seguido.

De 5 años a 18 meses: USCIS recorta drásticamente la vigencia del permiso de trabajo

Hasta hace poco, USCIS emitía permisos de trabajo con una validez de hasta 5 años para determinadas categorías, de modo de reducir la cantidad de renovaciones. Con el nuevo criterio, esa vigencia se recorta a un máximo de 18 meses para esos grupos. En la práctica, significa que una persona que antes podía estar cinco años sin renovar ahora deberá hacerlo en menos de dos, con el costo y la gestión que cada renovación implica.

El cambio aplica a las solicitudes presentadas a partir del 5 de diciembre de 2025, y alcanza tanto a los permisos nuevos como a las renovaciones. Un punto importante: las tarjetas de 5 años que ya fueron emitidas siguen siendo válidas hasta su fecha de vencimiento; el nuevo límite de 18 meses se aplica recién en la próxima renovación.

El cambio aplica a las solicitudes presentadas a partir del 5 de diciembre de 2025, y alcanza tanto a los permisos nuevos como a las renovaciones. Chat GPT

Alcanza a millones de inmigrantes con casos en trámite

El recorte afecta a varias de las categorías con mayor cantidad de titulares, que en conjunto involucran a una enorme cantidad de personas con casos en trámite. Entre ellas: