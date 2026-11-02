Solicitantes de asilo, beneficiarios del TPS y ciertos estudiantes extranjeros pueden tramitar el permiso de trabajo si reúnen las condiciones establecidas por USCIS.

El Gobierno de Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, mantiene un procedimiento para que determinados inmigrantes puedan obtener una autorización para trabajar legalmente en el país. El trámite se realiza mediante el formulario I-765, que permite solicitar el Documento de Autorización del Empleo (EAD).

El beneficio está destinado a extranjeros que pertenecen a categorías migratorias específicas, entre ellos solicitantes de asilo que cumplen los plazos establecidos, beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS), determinados estudiantes internacionales y personas que esperan una resolución sobre su solicitud de residencia permanente.

Para acceder al permiso los interesados deberán completar todos los pasos del procedimiento, tales como: cumplir con los requisitos de elegibilidad de USCIS, presentar la documentación correspondiente, entre otros.

Quiénes pueden obtener un permiso de trabajo en Estados Unidos mediante el formulario I-765

USCIS contempla diversas categorías de extranjeros que pueden solicitar un Documento de Autorización de Empleo. Entre ellas se encuentran:

Refugiados : personas a quienes EE.UU. les concedió este estatus migratorio.

Personas asiladas : extranjeros que recibieron una resolución favorable a su solicitud de asilo.

Solicitantes de asilo: personas que tienen un pedido pendiente y cumplen los plazos y condiciones establecidos para solicitar autorización laboral.

Beneficiarios del TPS : extranjeros que obtuvieron el Estatus de Protección Temporal o que reúnen las condiciones para solicitarlo y pedir una autorización de empleo.

Personas con un ajuste de estatus pendiente : determinados inmigrantes que presentaron el formulario I-485 para solicitar la residencia permanente.

Estudiantes extranjeros F-1 : quienes califican para trabajar mediante programas de capacitación práctica, como OPT o STEM OPT.

Beneficiarios actuales de DACA: personas que reúnen las condiciones para renovar su autorización de empleo mediante el procedimiento correspondiente.

El formulario I-765 permite solicitar el Documento de Autorización de Empleo (EAD), pero solo pueden acceder quienes cumplen los requisitos de determinadas categorías migratorias. Shutterstock

También existen otras categorías, como determinados cónyuges de trabajadores extranjeros y familiares de personas con visas especiales. Es importante distinguir que los refugiados y las personas que ya recibieron asilo están autorizados a trabajar por su condición migratoria donde la tarjeta EAD funciona como comprobante de esa autorización.

Sin embargo, para otras categorías es necesario obtener la aprobación correspondiente antes de comenzar a trabajar. En el caso de los solicitantes de asilo pueden presentar el formulario I-765 después de que hayan transcurrido 150 días desde la presentación de su solicitud de asilo. Para recibir la autorización deben acumular al menos 180 días de espera.

Qué requisitos y documentos deben presentar los inmigrantes para solicitar el permiso de trabajo

Los extranjeros que quieran obtener una autorización laboral deben demostrar que pertenecen a una de las categorías habilitadas por USCIS. Para ello, tienen que presentar el formulario I-765 junto con los comprobantes correspondientes a su situación migratoria.

Entre los documentos que pueden solicitarse se encuentran:

Documento de identidad : copia de pasaporte, documento de viaje, u otra identificación con fotografía.

Registro de ingreso a EE.UU. : copia del formulario I-94, cuando corresponda.

Permiso de trabajo anterior : copia de la tarjeta EAD, si la persona ya recibió una.

Fotografías : dos imágenes recientes con formato de fotografía para pasaporte, cuando sean requeridas.

Pruebas de elegibilidad : documentos que acrediten la condición migratoria, como una aprobación de asilo, comprobante del TPS o la constancia de que existe un trámite de residencia permanente.

Documentación académica: en el caso de determinados estudiantes extranjeros, el formulario I-20 firmado por el funcionario escolar designado (DSO).

Los documentos exigidos dependen de la categoría de elegibilidad, y si los comprobantes están redactados en otro idioma, deben acompañarse de una traducción completa al inglés y una certificación del traductor que confirme su exactitud.