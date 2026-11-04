El Departamento de Estado permite corregir gratuitamente errores de datos o impresión en pasaportes estadounidenses vigentes.

Los ciudadanos estadounidenses que detecten errores en sus pasaportes pueden solicitar una corrección sin pagar ningún costo, siempre que el documento continúe vigente. El procedimiento permite solucionar problemas en los datos personales y defectos de impresión mediante un formulario específico.

Según informa el Departamento de Estados Unidos, los solicitantes deben utilizar el formulario DS-5504 y enviar la documentación correspondiente por correo. La entidad también establece diferentes condiciones de validez para el nuevo pasaporte, dependiendo de cuándo se informe el error.

¿Qué errores permiten reemplazar el pasaporte estadounidense de forma gratuita?

El Departamento de Estado explica que los ciudadanos pueden solicitar la corrección de errores relacionados con los datos personales o la impresión del documento.

Entre los problemas que pueden corregirse se encuentran:

Errores en el nombre: información incorrecta en los datos personales del titular.

Errores en el sexo: datos que no figuran correctamente en el pasaporte.

Errores en el lugar de nacimiento: información equivocada sobre el nacimiento del ciudadano.

Decoloración: defectos de impresión que afectan al documento.

Impresión torcida: problemas en la forma en que se imprimió la información.

Datos faltantes: información ausente en la página biográfica del pasaporte.

La entidad aclara que estas correcciones se realizan sin costo siempre que el pasaporte siga siendo válido.

Además, cuando la fotografía presenta un error de impresión, el titular también puede solicitar su corrección gratuita mediante el formulario DS-5504.

Los ciudadanos estadounidenses pueden solicitar un nuevo pasaporte sin costo si detectan determinados errores en el documento vigente. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Cómo solicitar la corrección gratuita del pasaporte con el formulario DS-5504?

Para realizar el trámite, los ciudadanos deben reunir la documentación exigida por el Departamento de Estado y enviarla por correo.

Los documentos necesarios son:

Formulario DS-5504, disponible en inglés, con las instrucciones de envío correspondientes. Pasaporte estadounidense actual, que contiene el error. Una fotografía a color tamaño pasaporte. Una prueba del error, como un certificado de nacimiento estadounidense que permite comprobar la escritura correcta del apellido.

Por otra parte, la fecha en que se informa el error determina cuánto tiempo será válido el pasaporte corregido.

Si el ciudadano comunica el problema dentro del primer año desde la emisión del pasaporte incorrecto, el nuevo documento tendrá una validez de 10 años.

En cambio, si informa el error después de ese período, el pasaporte corregido conservará la fecha de vencimiento del documento original.

La entidad también aclara que quienes simplemente hayan cambiado de domicilio no necesitan actualizar su pasaporte vigente.