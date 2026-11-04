Perder el pasaporte estadounidense o que te lo roben es un dolor de cabeza, y hay un detalle que muchos desconocen y puede traer un problema mayor: una vez que se reporta como perdido o robado, el Departamento de Estado lo anula de , y ese documento ya no sirve para viajar, aunque más tarde aparezca. Usar un pasaporte reportado puede dejar a una persona varada en pleno aeropuerto.

Los pasaportes perdidos o robados quedan anulados

Al informar que un pasaporte se perdió o fue robado, el Departamento de Estado lo invalida. Según la modalidad, puede demorar un día (si se hace por internet) o varios días si se hace por correo postal o al solicitar un pasaporte nuevo a través del formulario DS-11. Es una medida de seguridad: busca evitar que alguien use ese documento para hacerse pasar por el titular o para cometer fraude. La consecuencia directa es que el pasaporte queda fuera de servicio desde ese momento, y la propia agencia lo advierte con claridad: no se puede usar aunque se lo encuentre.

Un detalle clave es que la rapidez de la anulación depende de cómo se haga el reporte. La vía más veloz es en línea, completando el formulario DS-64 (declaración sobre un pasaporte perdido o robado). Al reportarlo así, el Departamento de Estado anula el pasaporte dentro de un día hábil.

No sirve aunque aparezca más tarde

Mucha gente reporta el pasaporte, lo da por perdido y, días o semanas después, lo encuentra en un cajón o en una valija. El reflejo es pensar que, al recuperarlo, vuelve a servir. No es así: una vez reportado y anulado, el documento no recupera su validez. Intentar viajar con un pasaporte que figura como perdido o robado puede terminar en el peor momento, al pasar el control migratorio o en el mostrador de la aerolínea, con el riesgo de no poder embarcar. Por eso, aunque aparezca, no hay que usarlo ni intentar viajar con él.

Intentar viajar con un pasaporte que figura como perdido o robado puede terminar con el riesgo de no embarcar. KieferPix

Cómo tramitar el reemplazo

Como el documento quedó anulado, no se trata de una renovación común: hay que solicitar uno nuevo. Dentro de Estados Unidos, el trámite se hace en persona con el Formulario DS-11, es decir, por la misma vía que usan quienes piden el pasaporte por primera vez, y no se puede resolver por correo.

En el exterior, hay que contactar a la embajada o el consulado más cercano. En general, el reporte de la pérdida (DS-64) acompaña a la solicitud del reemplazo.