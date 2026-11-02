Contar con una identificación con foto absolutamente válida es uno de los requisitos documentales que exige el Departamento de Estado a quienes quieran tramitar su pasaporte americano, siempre que el trámite se haga después de los 18 años de edad.
En este marco, los solicitantes deben procurar llevar una que cumpla con los requisitos para considerarse aceptable, así como también con las condiciones de formato y con las fotocopias solicitadas para respaldar esta documentación.
Cuáles son los tres requisitos que debe cumplir la identificación con foto de los estadounidenses para que puedan tramitar el pasaporte
Las autoridades detallan que, para realizar el trámite sin inconvenientes, la identificación presentada por los solicitantes debe cumplir los siguientes tres requisitos:
- Ser un documento físico (si bien existen estados con identificaciones digitales -como ID móviles o licencias de conducir virtuales-, ninguna de estas alternativas es aceptada).
- Incluir una foto de quien solicita
- Haber sido emitida por el gobierno
Ejemplos de identificaciones que pueden presentarse para el trámite
- Licencia de conducir válida y física
- Certificado de naturalización
- Certificado de ciudadanía
- Documento de identificación de empleado del Gobierno
- Identificación militar
- Tarjeta de residencia permanente
Es importante destacar que cuando se solicita el pasaporte fuera del estado de residencia, es necesario presentar una identificación adicional que también pueda dar cuenta de la imagen del solicitante, su nombre completo, fecha de nacimiento y la fecha de emisión del documento.
Fotocopias necesarias para el trámite: cómo deben ser
Las fotocopias a presentar también deben cumplir rigurosos requisitos, como:
- Estar en papel blanco
- Ser del tamaño estándar de 8.5′' x 11′'
- Imprimirse en un sólo lado de la hoja
- Que la identificación no aparezca reducida en tamaño
Todos los pasos para tramitar un pasaporte americano
Quienes deban realizar este trámite por primera vez, tendrán que:
- Completar todo el Formulario DS-11 e imprimirlo
- Presentar pruebas de ciudadanía estadounidense, también en físico
- Llevar una identificación con foto que cumpla con los requisitos antes mencionados
- Brindar las fotocopias correspondientes
- Presentar una foto aceptable
- Encontrar un centro de pasaporte y pagar las tarifas
El pasaporte americano de adulto, tanto en su versión libreta como tarjeta, tiene una validez máxima de 10 años.