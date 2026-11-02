La identificación con foto es uno de los documentos de presentación obligatoria para realizar el trámite.

Contar con una identificación con foto absolutamente válida es uno de los requisitos documentales que exige el Departamento de Estado a quienes quieran tramitar su pasaporte americano, siempre que el trámite se haga después de los 18 años de edad.

En este marco, los solicitantes deben procurar llevar una que cumpla con los requisitos para considerarse aceptable, así como también con las condiciones de formato y con las fotocopias solicitadas para respaldar esta documentación.

Cuáles son los tres requisitos que debe cumplir la identificación con foto de los estadounidenses para que puedan tramitar el pasaporte

Las autoridades detallan que, para realizar el trámite sin inconvenientes, la identificación presentada por los solicitantes debe cumplir los siguientes tres requisitos:

Ser un documento físico (si bien existen estados con identificaciones digitales -como ID móviles o licencias de conducir virtuales-, ninguna de estas alternativas es aceptada).

Incluir una foto de quien solicita

Haber sido emitida por el gobierno

La licencia de conducir con foto es una identificación aceptable. Foto: California DMV. California DMV

Ejemplos de identificaciones que pueden presentarse para el trámite

Licencia de conducir válida y física

Certificado de naturalización

Certificado de ciudadanía

Documento de identificación de empleado del Gobierno

Identificación militar

Tarjeta de residencia permanente

Es importante destacar que cuando se solicita el pasaporte fuera del estado de residencia, es necesario presentar una identificación adicional que también pueda dar cuenta de la imagen del solicitante, su nombre completo, fecha de nacimiento y la fecha de emisión del documento.

Fotocopias necesarias para el trámite: cómo deben ser

Las fotocopias a presentar también deben cumplir rigurosos requisitos, como:

Estar en papel blanco

Ser del tamaño estándar de 8.5′' x 11′'

Imprimirse en un sólo lado de la hoja

Que la identificación no aparezca reducida en tamaño

Todos los pasos para tramitar un pasaporte americano

Quienes deban realizar este trámite por primera vez, tendrán que:

Completar todo el Formulario DS-11 e imprimirlo

Presentar pruebas de ciudadanía estadounidense, también en físico

Llevar una identificación con foto que cumpla con los requisitos antes mencionados

Brindar las fotocopias correspondientes

Presentar una foto aceptable

Encontrar un centro de pasaporte y pagar las tarifas