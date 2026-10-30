La Vehicle and Traffic Law de Nueva York prohíbe atravesar barreras bajas e ingresar a las vías sin espacio suficiente para completar el cruce.

En Nueva York, cometer infracciones relacionadas con cruces ferroviarios puede tener consecuencias para los conductores, además de las multas previstas por la legislación estatal. El sistema de puntaje del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) contempla sanciones para quienes incumplen las normas de seguridad al atravesar las vías del tren.

La regulación 131.3 el título 15 de los New York Codes, Rules and Regulations (NYCRR) establece los puntos que corresponden a distintas infracciones de tránsito.

Las disposiciones de la Vehicle and Traffic Law (VTL) también determinan cuándo hay que detenerse antes de las vías y qué maniobras están prohibidas. Entre ellas figuran avanzar cuando las señales advierten la llegada de un tren, esquivar las barreras y entrar a un cruce sin espacio suficiente para completar la maniobra.

Qué deben hacer los conductores cuando las señales advierten la llegada de un tren

La sección 1170(a) de la VTL de Nueva York establece que los conductores deben detenerse antes de atravesar un cruce ferroviario, al menos 15 pies del riel más cercano. En este sentido, la obligación rige, entre otros casos, cuando se activa una señal eléctrica o mecánica de advertencia, cuando las barreras están bajas o un señalero indica que hay que parar, y cuando un tren se aproxima y representa un peligro por su velocidad o cercanía.

La regulación establece sanciones para quienes incumplen estas normas. Mehaniq

Qué otras maniobras están prohibidas en los cruces ferroviarios

La misma sección 1170(b) de la VTL prohíbe conducir a través de una barrera ferroviaria, pasar por un costado o por debajo de ella cuando está cerrada o mientras se está abriendo o cerrando. Por lo tanto, un conductor no puede esquivar las barreras para intentar cruzar antes de que pase el tren, aunque considere que todavía tiene tiempo de hacerlo.

Además, la sección 1176 de la VTL impide ingresar a las vías si el vehículo no tiene suficiente espacio libre por debajo para pasar sobre los rieles o si no hay lugar suficiente del otro lado para que pueda terminar de cruzar.

Cuántos puntos suma la infracción en la licencia de conducir

La regulación 15 NYCRR §131.3, incluida en el título 15 de los New York Codes, Rules and Regulations, establece el puntaje que corresponde a las infracciones de tránsito de Nueva York y, en este caso, suma cinco puntos a las infracciones relacionadas con cruces ferroviarias. Esta sanción se incorpora al historial de conducción, además de las multas y otras sanciones previstas por la legislación estatal.