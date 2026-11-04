Es un “error silencioso” porque mucha gente arrastra ese antecedente sin saber que lo descalifica, y recién se entera cuando la solicitud le sale rechazada (Fuente: ChatGPT imagen ilustrativa | El Cronista USA).

Hay un motivo poco conocido por el que a un viajero le pueden rechazar el ESTA, el permiso que habilita a entrar a Estados Unidos sin visa, aunque tenga todo lo demás en regla: haber viajado, en el pasado, a determinados países. Es un “error silencioso” porque mucha gente arrastra ese antecedente sin saber que lo descalifica, y recién se entera cuando la solicitud le sale rechazada.

Qué es el ESTA y a quién le sirve

El ESTA (Sistema Electrónico para la Autorización de Viaje) es el permiso vinculado al Programa de Exención de Visa (Visa Waiver Program), que permite a los ciudadanos de alrededor de 40 países habilitados viajar a Estados Unidos por turismo o negocios, por hasta 90 días, sin tramitar una visa.

Es decir, no reemplaza a la visa para todo el mundo: funciona solo para los pasaportes de esos países incluidos en el programa. Y justamente dentro de ese grupo es donde aparece la restricción que muchos desconocen.

El error silencioso que hace que te rechacen el ESTA para entrar a Estados Unidos

La regla establece que quienes, aun teniendo un pasaporte habilitado para el ESTA, viajaron o estuvieron presentes en una lista de países a partir de determinadas fechas, pierden la posibilidad de usar el ESTA y deben tramitar una visa común. No importa el motivo del viaje, ya sea turismo, trabajo, visita familiar, tareas humanitarias: el solo hecho de haber estado allí activa la restricción.

Quienes, aún teniendo un pasaporte habilitado para el ESTA, viajaron o estuvieron en una lista de países en determinadas fechas, pierden la posibilidad de usar el ESTA y deben tramitar una visa común. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Haber pisado estos países te obliga a pedir una visa: la lista completa

Los países y los plazos que cuentan son los siguientes:

Irán, Irak, Libia, Corea del Norte, Somalia, Sudán, Siria y Yemen : queda descalificado quien haya viajado o estado presente en cualquiera de ellos a partir del 1 de marzo de 2011 .

Cuba: aplica para quienes viajaron o estuvieron presentes allí a partir del 12 de enero de 2021, fecha en la que Cuba fue designada como Estado patrocinador del terrorismo.

A esta restricción por viajes se suma otra por nacionalidad: quienes, además del pasaporte de un país del programa, tienen la nacionalidad de Irán, Irak, Corea del Norte, Sudán o Siria, tampoco pueden usar el ESTA, hayan viajado o no a esos lugares.