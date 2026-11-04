La Administración Federal de Carreteras establece su uso para mejorar la convivencia entre bicicletas y vehículos motorizados en calles sin carriles exclusivos.

En las calles de Estados Unidos hay una señal de tránsito pintada directamente sobre el asfalto que muestra una bicicleta blanca acompañada por dos chevrones en forma de V invertida. Aunque puede pasar inadvertida para muchos conductores, esta marca tiene una función específica y está contemplada en el manual oficial de dispositivos de control de tránsito del Gobierno federal.

La señal de tránsito se conoce como Sharrow y sus dos flechas cumplen una función relacionada con la posición que deben mantener los ciclistas para circular de manera más segura.

La Administración Federal de Carreteras (FHWA) establece su utilización y explica cómo debe interceptarse esta marca vial.

Qué significa la señal de tránsito con dos chevrones y una bicicleta pintada en el asfalto

La señal vial que muestra una bicicleta acompañada por dos chevrones blancos en forma de V invertida se conoce en Estados Unidos como Sharrow o Shared-Lane Marking. Su función es indicar que los ciclistas y los vehículos motorizados deben compartir el mismo carril, por lo que no representa una vía exclusiva para bicicletas.

Según la FHWA, esta marca busca comunicarles tanto a los conductores como a los ciclistas que deben compartir el espacio de circulación. También permite señalar cuál es la trayectoria recomendada para las bicicletas cuando no existe un carril exclusivo.

La señal está contemplada en la sección 9E.09 del Manual on Uniform Traffic Control Devices (MUTCD), el documento federal que establece los criterios para las señales y marcas utilizadas en las vías públicas estadounidenses.

Aunque muchos conductores desconocen su significado, esta señal tiene una función específica y está contemplada en el manual oficial de tránsito de Estados Unidos. Gemini imagen ilustrativa | El Cronista USA

Para qué sirven los dos chevrones en forma de V invertida

De acuerdo con FHWA, las marcas Sharrow ayudan a indicar la posición recomendada para las bicicletas y pueden contribuir a mantener una distancia prudente respecto de los vehículos establecidos. Esto es importante porque un ciclista que circula demasiado cerca de un automóvil detenido puede sufrir un accidente si alguien abre una de sus puertas sin advertir su presencia.

La ubicación de los chevrones es clave ya que la MUTCD establece criterios específicos para colocarlos en relación con los cordones, los espacios de estacionamiento y el ancho de los carriles, con el objetivo de orientar a los ciclistas y mejorar la convivencia con el tránsito motorizado.

Qué deben tener en cuenta los conductores cuando encuentran esta señal

Cuando los conductores encuentran una marca Sharrow pintada sobre el asfalto, deben prestar atención a la posible presencia de ciclistas y compartir el carril de manera segura. Esto implica evitar maniobras bruscas, respetar el espacio que necesitan la bicicleta y realizar los adelantamientos con una distancia adecuada.

La FHWA explica que estas marcas buscan recodarles a los conductores que pueden encontrar ciclistas circulando por la calzada, especialmente en calles donde no hay carriles exclusivos para bicicletas.