Quienes obtuvieron su pasaporte antes de los 16 años deben cumplir un procedimiento diferente para conseguir otro.

El Gobierno de Estados Unidos establece condiciones específicas para renovar el pasaporte y determina qué ciudadanos pueden utilizar el procedimiento habitual. Una de las restricciones alcanza a quienes recibieron su documento cuando todavía no habían cumplido 16 años.

La normativa del Departamento de Estado establece que estos titulares no reúnen los requisitos para renovarlo habitualmente mediante el formulario DS-82, utilizado para determinadas solicitudes de renovación de adultos. En su lugar, deben presentar una nueva solicitud con el formulario DS-11, incluso si actualmente ya alcanzaron la mayoría de edad, y realizar el trámite de forma presencial.

Para completar el procedimiento, también deben una prueba de ciudadanía estadounidense, una identificación física válida y una fotografía que cumpla con los requisitos oficiales y abonar las tarifas correspondientes.

Por qué Estados Unidos impide renovar el pasaporte mediante el procedimiento habitual a quienes lo obtuvieron antes de los 16 años

El Departamento de Estado establece que uno de los requisitos para utilizar el formulario DS-82, destinado a renovar el pasaporte por correo, es que el pasaporte más reciente haya sido emitido cuando el titular tenía 16 años o más. Por eso, quienes recibieron ese documento antes de esa edad no pueden acceder al procedimiento de renovación por correo, aunque actualmente sean adultos.

En esos casos, deben presentar una nueva solicitud mediante el formulario DS-11 y realizar el trámite personalmente en una oficina habilitada. La diferencia también se relaciona con la vigencia de los documentos ya que los pasaportes expedidos a menores de 16 años tienen una validez de cinco años, mientras que los emitidos a partir de esa edad duran diez años.

La normativa estadounidense distingue entre los pasaportes emitidos a menores y adultos al momento de renovar el documento. KieferPix

Qué ciudadanos estadounidenses deben solicitar un nuevo pasaporte mediante el formulario DS-11

Los ciudadanos cuyo pasaporte más reciente fue emitido antes de cumplir 16 años deben solicitar un documento nuevo cuando necesiten reemplazar el anterior. Esto significa que no pueden utilizar el procedimiento habitual de renovación por correo, incluso si el pasaporte infantil ya venció y el titular tiene actualmente 18, 25 o 30 años.

Por ejemplo, una persona que obtuvo su primer pasaporte a los 12 años y hoy tiene 25 deberá complementar el formulario DS-11 para conseguir otro. La edad actual no modifica el requisito, porque el Departamento de Estado toma como referencia la edad que tenía el titular cuando se emitió el documento que intenta reemplazar.

Cómo solicitar un nuevo pasaporte estadounidense con el formulario DS-11 y qué documentos presentar

Para obtener el nuevo documento, los solicitantes deben completar el formulario DS-11 y presentarlo personalmente en una oficina autorizada para aceptar solicitudes de pasaportes. El formulario se puede completar e imprimir previamente, pero no debe firmarse hasta que lo indique el agente que recibe la documentación.

Entre los requisitos se encuentran:

Una prueba de ciudadanía estadounidense.

Una identificación física válida con fotografía y una fotocopia de ambos lados.

Una fotocopia de la prueba de ciudadanía.

Una fotografía que cumpla con las especificaciones oficiales.

El pago de las tarifas correspondientes.

Como prueba de ciudadanía puede presentarse, entre otros documentos aceptados, un pasaporte estadounidense anterior que reúna las condiciones oficiales, aunque esté vencido.

Una vez reunida la documentación, el ciudadano debe acudir a la oficina habilitada, presentar los formularios y completar el procedimiento presencial. El Departamento de Estado recomienda revisar las instrucciones oficiales antes de asistir para evitar errores en la solicitud o demoras en la emisión del nuevo pasaporte. Si el solicitante se encuentra fuera de Estados Unidos, se debe consultar las instrucciones de la embajada o el consulado correspondiente, ya que el procedimiento puede variar según el país.