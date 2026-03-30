La FIFA confirmó cambios clave en el uso del VAR de cara al Mundial 2026. A partir de esta edición, la tecnología no solo se limitará a penales, goles o expulsiones directas, sino que ampliará su alcance a nuevas jugadas que históricamente generaron polémica. Hasta ahora, el VAR intervenía en situaciones puntuales. Sin embargo, desde el Mundial 2026, a desarrollarse dentro de menos de tres meses, se incorporan nuevas posibilidades de revisión que pueden cambiar el desarrollo de los partidos. El objetivo principal es reducir errores arbitrales en jugadas clave que no estaban contempladas dentro del sistema actual. Durante los últimos torneos, muchas decisiones polémicas quedaron fuera del alcance del VAR, generando críticas tanto de jugadores como de aficionados. La mayor intervención del VAR en el fútbol genera críticas principalmente por su impacto en la dinámica del juego. Las revisiones constantes pueden cortar el ritmo, enfriar momentos de alta intensidad y reducir la espontaneidad, especialmente en jugadas clave como los goles, donde la celebración queda condicionada a una validación posterior. Además, el VAR no elimina la polémica, sino que muchas veces la traslada a nuevas interpretaciones. Decisiones subjetivas siguen generando debate, mientras que el uso excesivo de la tecnología puede restarle autoridad al árbitro y provocar un “sobre-arbitraje” en jugadas menores.