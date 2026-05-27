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Una ciudad del estado Illinois aprobó una ordenanza que prohíbe las bolsas plásticas de un solo uso en grandes tiendas como Walmart y Target, y obliga a los comercios a cobrar al menos u$s 0,10 por cada bolsa de papel que entreguen en caja. La medida afecta directamente a los compradores que no lleven sus propias bolsas al momento de pagar.
La ordenanza fue aprobada por el concejo municipal de Elgin —ciudad ubicada a unos 65 kilómetros al noroeste de Chicago— el 11 de marzo, a partir de una recomendación de la Comisión de Sustentabilidad local. Entrará en vigencia en junio de 2027, un plazo pensado para que comercios y residentes puedan adaptarse.
¿Qué prohíbe la nueva ordenanza de Elgin y qué bolsas siguen permitidas?
La norma elimina las bolsas plásticas de un solo uso en las cajas de los grandes minoristas. Los clientes podrán ingresar con sus propias bolsas —plásticas o reutilizables— o adquirir bolsas de papel en caja, que deberán tener un mínimo de 40% de contenido reciclado posconsumo. Los comercios estarán obligados a exhibir carteles que informen sobre la prohibición y el cargo por bolsa de papel.
Sin embargo, la ordenanza contempla excepciones. No aplica a restaurantes, pequeños comercios independientes, tiendas efímeras ni estaciones de servicio. Además, quedan fuera de la prohibición las bolsas plásticas utilizadas para:
Bolsas plásticas que siguen permitidas
- Productos a granel, alimentos congelados, flores o artículos húmedos
- Productos de panadería y tarjetas de felicitación
- Medicamentos con receta
- Pedidos online y entregas a domicilio
¿A quiénes afecta el cargo por bolsa y qué pasa si los negocios no cumplen?
El cobro de u$s 0,10 por bolsa de papel será obligatorio en todos los grandes minoristas alcanzados por la norma, pero los beneficiarios de programas de asistencia alimentaria como SNAP y WIC quedarán exentos de ese cargo. La ciudad de Elgin describió la medida como “un paso importante hacia la reducción de residuos y el apoyo a una comunidad más sustentable”.
Los negocios que no cumplan con la ordenanza enfrentarán multas, aunque la normativa les otorga tiempo hasta junio de 2027 para adecuarse. Para los compradores, el cambio más concreto es simple: llevar bolsas propias evita el cargo adicional en caja.