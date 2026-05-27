Una ciudad del estado Illinois aprobó una ordenanza que prohíbe las bolsas plásticas de un solo uso en grandes tiendas como Walmart y Target, y obliga a los comercios a cobrar al menos u$s 0,10 por cada bolsa de papel que entreguen en caja. La medida afecta directamente a los compradores que no lleven sus propias bolsas al momento de pagar.

La ordenanza fue aprobada por el concejo municipal de Elgin —ciudad ubicada a unos 65 kilómetros al noroeste de Chicago— el 11 de marzo , a partir de una recomendación de la Comisión de Sustentabilidad local. Entrará en vigencia en junio de 2027, un plazo pensado para que comercios y residentes puedan adaptarse.

¿Qué prohíbe la nueva ordenanza de Elgin y qué bolsas siguen permitidas?

La norma elimina las bolsas plásticas de un solo uso en las cajas de los grandes minoristas. Los clientes podrán ingresar con sus propias bolsas —plásticas o reutilizables— o adquirir bolsas de papel en caja, que deberán tener un mínimo de 40% de contenido reciclado posconsumo. Los comercios estarán obligados a exhibir carteles que informen sobre la prohibición y el cargo por bolsa de papel.

Sin embargo, la ordenanza contempla excepciones. No aplica a restaurantes, pequeños comercios independientes, tiendas efímeras ni estaciones de servicio . Además, quedan fuera de la prohibición las bolsas plásticas utilizadas para:

Bolsas plásticas que siguen permitidas

Productos a granel, alimentos congelados, flores o artículos húmedos

Productos de panadería y tarjetas de felicitación

Medicamentos con receta

Pedidos online y entregas a domicilio

Los clientes podrán ingresar con sus propias bolsas —plásticas o reutilizables— o adquirir bolsas de papel en caja Freepik

¿A quiénes afecta el cargo por bolsa y qué pasa si los negocios no cumplen?

El cobro de u$s 0,10 por bolsa de papel será obligatorio en todos los grandes minoristas alcanzados por la norma, pero los beneficiarios de programas de asistencia alimentaria como SNAP y WIC quedarán exentos de ese cargo. La ciudad de Elgin describió la medida como “un paso importante hacia la reducción de residuos y el apoyo a una comunidad más sustentable”.