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Al momento de perfeccionar las rutinas de limpieza para los hogares, cada vez son más quienes buscan alternativas caseras para solucionar inconvenientes frecuentes, por ejemplo, los malos olores.

En esa tendencia combinar café usado con bicarbonato se posiciona como una opción sencilla y sobre todo económica de implementar para neutralizar malos olores sin necesidad de recurrir a productos químicos.

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Café usado y bicarbonato de sodio: para qué funciona mezclarlos y por qué lo recomiendan

El café usado, ingrediente que en general suele botarse a la basura, tiene en realidad grandes propiedades desodorizantes y exfoliantes, sobre todo cuando se combina con el efecto del bicarbonato de sodio.

Por su textura y sus diferentes usos, es una gran alternativa para la limpieza de utensilios de cocina, facilitando la remoción de suciedad de superficies difíciles, como cacerolas, ollas o cubiertos.

Esta mezcla puede usarse para limpiar ollas. Fuente: Shutterstock
Esta mezcla puede usarse para limpiar ollas. Fuente: Shutterstock

Preparar la mezcla de café usado y bicarbonato de sodio: cómo hacerlo paso a paso

Las proporciones recomendadas son las siguientes

  • Dos cucharadas de café usado, seco
  • Dos cucharaditas de bicarbonato

Ambos ingredientes deben mezclarse hasta conseguir una pasta homogénea. Para utilizarlo al limpiar, se aconseja combinarlos con unas gotas de agua para formar una pasta y luego enjuagar.

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Otros trucos para limpiar y evitar la grasa adherida

Para evitar que la grasa se adhiera a las superficies y ahorrar rutinas de limpieza tediosas, existen otros hábitos que pueden incorporarse durante el día a día, como

  1. Precalentar las ollas correctamente antes de cualquier uso
  2. Utilizar suficiente grasa de cocción para evitar que se peguen los alimentos
  3. No utilizar el fuego demasiado alto
  4. Secar bien la superficie antes de cocinar
  5. Dejar en remojo los restos puede facilitar su extracción si no se puede limpiar de inmediato
  6. Utilizar ollas con recubrimientos antiadherentes

Lo ideal es lavar las ollas tan pronto terminen de usarse para remover la grasa con mayor facilidad.