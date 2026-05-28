Estados Unidos, México y España son tres de los destinos turísticos más populares, posicionándose año tras año en la lista de favoritos de miles de viajeros.

En ese sentido, todas las personas que deseen visitar cualquiera de estos destinos deben asegurarse primero de cumplir con un requisito fundamental con sus pasaportes: que se encuentren en vigencia. Garantizar esto es fundamental para, en caso de necesitarlo, poder renovar el documento antes de viajar, pues de lo contrario tanto aerolíneas como autoridades migratorias pueden impedir que se realice el traslado .

Reglas de Estados Unidos para quienes quieran visitar el país

Estados Unidos exige a todos los viajeros la presentación de un documento completamente vigente durante toda la estadía pautada en el país y seis meses adicionales a la fecha de salida, salvo en el caso de las naciones que se encuentran dentro del conocido como “Club de los 6 meses”, que sólo tendrán que presentar pasaporte válido durante el tiempo del viaje.

Además, disponer de un pasaporte aceptable no sólo es fundamental para el momento del viaje sino también para los documentos previos que deben tramitarse, como la visa americana o la autorización ESTA, por ejemplo.

Garantizar la validez futura del pasaporte es esencial al momento de realizar traslados internacionales.

Reglas de México para quienes deseen visitar el país

La Secretaría de Relaciones Exteriores de México también especifica que todos los visitantes deben, de acuerdo con la legislación mexicana, presentar un pasaporte completamente vigente al momento de ingresar.

“Algunas líneas aéreas desean asegurarse de que los viajeros porten un pasaporte con al menos seis meses de validez, para garantizar sus servicios. Por lo anterior, se recomienda ampliamente verificar con la aerolínea seleccionada su política al respecto”, indica el organismo a los viajeros.

Reglas de España para quienes deseen visitar el país

El Ministerio del Interior indica a quienes visiten este territorio que también se exigirá la entrada con un pasaporte o documento de viaje en vigor que acredite la identidad, siempre y cuando se considere válido para los convenios internacionales a los que España suscribe.

“El documento de viaje deberá ser válido hasta tres meses después de la fecha prevista de salida de los Estados miembros y deberá haber sido expedido dentro de los diez años anteriores a la fecha de entrada”, se especifica en este caso.

Documentos que en general revisarán todas las autoridades

Antes de autorizar los traslados internacionales, las autoridades tendrán en cuenta además otros aspectos básicos, tales como