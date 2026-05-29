La “One Big Beautiful Bill Act”, promulgada el 4 de julio de 2025, creó una nueva deducción fiscal de u$s 6.000 para contribuyentes de 65 años o más. Para las parejas casadas en las que ambos cónyuges califican, el beneficio total asciende a u$s 12.000 al momento de declarar ante el IRS.

La deducción aplica a los años fiscales 2025 a 2028, lo que significa que ya está vigente en la declaración que se presentó este año y seguirá vigente por tres ciclos fiscales más. Está disponible tanto para quienes detallan gastos como para quienes no lo hacen.

¿Quiénes califican para los 12.000 dólares del IRS?

Para acceder a la deducción, el contribuyente debe haber cumplido 65 años antes del último día del año fiscal. Las parejas, además, deben presentar una declaración conjunta ante el IRS para reclamar el monto completo de u$s 12.000.

El beneficio se reduce de forma progresiva a partir de ciertos niveles de ingreso bruto ajustado modificado . Los umbrales son los siguientes:

Límites de ingreso para acceder a la deducción

Declarantes individuales: la la deducción se reduce si el ingreso supera los u$s 75.000

Parejas que declaran en conjunto: el límite es de u$s 150.000

Quienes superen esos montos pueden acceder a una deducción parcial, según cuánto exceda su ingreso el umbral correspondiente.

Para acceder a la deducción, el contribuyente debe haber cumplido 65 años antes del último día del año fiscal. rafastockbr

¿Cómo funciona exactamente este beneficio del IRS?

Los u$s 12.000 no son un pago directo del IRS: se trata de una deducción fiscal, es decir, un monto que se resta del ingreso sujeto a impuestos. El resultado concreto es un impuesto menor a pagar o un reembolso más alto.

Esta nueva deducción se suma a la que ya existía para mayores de 65 años bajo la ley anterior —u$s 2.000 para declarantes individuales y u$s 3.200 para parejas casadas.

Para reclamar el beneficio, el contribuyente deberá incluir el número de Seguro Social del o los individuos calificados en su declaración. La deducción expira en 2028, salvo que el Congreso la extienda antes de esa fecha.