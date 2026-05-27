El Mundial 2026 sumó una situación inédita que ya genera repercusión internacional. Una de las selecciones clasificadas no podrá instalarse dentro de Estados Unidos durante el torneo y deberá operar desde otro país para disputar cada uno de sus encuentros.

Este país asiático no podrá hospedarse en Estados Unidos durante el Mundial 2026

Se trata de la selección de Irán, que finalmente establecerá su base de concentración en México y viajará a territorio estadounidense únicamente los días de partido durante la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Según distintos reportes internacionales, la decisión llegó después de que Washington rechazara alojar permanentemente a la delegación iraní durante el torneo. El contexto diplomático y migratorio entre ambos países terminó influyendo directamente en la organización logística del seleccionado asiático.

Sheinbaum confirmó que México está preparado para que Irán se instale en Tijuana durante el Mundial. Fuente: El Cronista. Fuente: EFE José Méndez

¿Cómo será el operativo de Irán durante el Mundial 2026?

El equipo iraní:

Se hospedará y entrenará en México

Viajará a Estados Unidos únicamente para disputar sus partidos

Regresará inmediatamente después de cada encuentro

La situación obligará a una logística inédita para una selección mundialista.