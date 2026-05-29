E Código de Ordenanzas de la ciudad de Little Rock, condado de Arkansas, establece una serie de acciones que están prohibidas y son sancionadas con multas de montos elevados.

En Estados Unidos, el Código de Ordenanzas de la ciudad de Little Rock, condado de Arkansas, establece una serie de acciones que están prohibidas y son sancionadas con multas de montos elevados.

Hay un apartado especial para Ruidos Prohibidos en General en la que se establecen determinadas situaciones que no están permitidas en ciertos lugares o horarios.

En Estados Unidos, el Código de Ordenanzas de la ciudad de Little Rock, condado de Arkansas, establece una serie de acciones que están prohibidasFoto: ilustración de Gemini.

El gobierno castigará una por una a todas las personas que tengan un animal ruidoso: ¿Qué establece la ley?

El Código de Ordenanzas de Little Rock, Arkansas, establece en la sección 18-52 sobre Ruidos Prohibidos en General, inciso B-4: “Se prohíbe la tenencia de cualquier animal, ave o gallina que, al causar ruido frecuente o prolongado, perturbe la comodidad o el descanso de cualquier persona en las cercanías”.

El objetivo es evitar ruidos inusualmente fuertes, molestos e innecesarios que afecten a la salud o alteren la paz pública. Se incluyen animales como:

Perros

Gatos

Aves

Gallinas

Y cualquier otro animal domestico o de granja que resulte ruidoso.

Las multas que se aplican en Estados Unidos a quienes no cumplen esta norma

Según lo que establece el Código de Ordenanzas de Little Rock, se castigará con multas de hasta 1,000 dólares a quienes no respeten esta norma.

En caso de reincidencia el monto se podrá duplicar, y si la infracción continúa las autoridades podrían aplicar multas adicionales de hasta 500 dólares por cada día en que el delito transcurra.

En algunos casos, también se puede asignar tiempo en una cárcel del condado según la gravedad de la infracción.