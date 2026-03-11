El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, sorprendió al señalar cuál es el principal candidato para quedarse con la próxima Copa del Mundo. A pesar de que selecciones como Argentina y Francia aparecen entre los favoritos habituales, el dirigente apuntó a otro equipo europeo como uno de los más fuertes de cara al torneo. A falta de exactamente tres meses para el comienzo del Mundial de Fútbol 2026, Gianni Infantino se arriesgó y sorprendió al revelar cuál es su principal candidato para quedarse con el certamen futbolístico más importante del planeta. El presidente de la FIFA aseguró: El Mundial de este año marcará un antes y un después en la historia del fútbol mundial. Por primera vez, el torneo organizado por la FIFA contará con 48 selecciones participantes, ampliando significativamente el número de equipos que competirán por el título. Otra de las grandes novedades es que la Copa del Mundo se disputará en tres países anfitriones al mismo tiempo: Estados Unidos, Canadá y México. Será la primera vez que tres naciones compartan la organización del evento más importante del fútbol. El nuevo formato también traerá más partidos y una fase inicial ampliada, lo que permitirá que más selecciones de distintas regiones tengan la oportunidad de competir en el torneo. Con estos cambios, el Mundial 2026 promete ser el más grande y uno de los más vistos de la historia del fútbol.