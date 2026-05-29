Estados Unidos, Brasil y Argentina se posicionaron gracias a sus actividades y atractivos como tres destinos sumamente turísticos, siendo años tras año los predilectos de millones de visitantes.

En ese sentido, quienes deseen viajar a cualquiera de estos países, tendrán primero que asegurarse de cumplir con un requisito esencial con sus pasaportes o documentos de entrada: que se encuentren todos en vigencia y aptos para su presentación.

Corroborar que se cumplen todos los requisitos es fundamental para, en caso de necesitarlo, poder renovar el documento a tiempo antes de viajar, pues de lo contrario tanto aerolíneas como autoridades migratorias pueden frenar que se realice el traslado .

Estados Unidos: información importante para todas las personas que deban viajar a este destino

Estados Unidos exige que todos los viajeros presenten un documento de viaje completamente vigente durante toda la estadía pautada en el país y seis meses adicionales a la fecha de salida, con excepción de las naciones que se encuentran dentro del conocido como “Club de los 6 meses”, que sólo tendrán que presentar pasaporte válido durante el tiempo del viaje.

Es importante señalar que disponer de un pasaporte aceptable no sólo es necesario para el momento del viaje sino también para poder tramitar todos los documentos previos requeridos, como la visa americana o la autorización ESTA, por ejemplo.

Todos los visitantes deben presentar un pasaporte o documento en vigencia, según cada caso. Shutterstock

Brasil: información importante para todas las personas que deban viajar a este destino

En el caso de Brasil, también se exige a todos los visitantes la presentación de un documento válido de viaje, como un pasaporte.

Para los países que forman parte del Mercosur, la presentación del pasaporte se exime, pero debe presentarse una tarjeta física de identidad emitida sí o sí en los últimos 10 años y cuya fotografía permita identificar al titular con facilidad.

Si se viaja por cualquier otro motivo que no sea turismo, la presentación del pasaporte es obligatoria.

Argentina: información importante para todas las personas que deban viajar a este destino

Argentina, al igual que los casos anteriores, también exige a los visitantes la presentación de un pasaporte al día para habilitar el ingreso al país o de una cédula de identidad vigente para cualquier turista de Brasil, Bolivia, Uruguay, Paraguay, Chile, Perú, Venezuela, Ecuador y Colombia.

Otros documentos y aspectos que en general revisarán todas las autoridades

Por su parte, en general antes de autorizar los traslados internacionales, las autoridades tendrán en cuenta otros aspectos básicos, tales como