A pocos meses del inicio del Mundial 2026, Estados Unidos enfrenta una fuerte polémica por una nueva medida migratoria que impacta directamente en el evento. El Gobierno confirmó la ampliación del programa conocido como “Visa Bond”, que obliga a ciudadanos de determinados países a pagar una fianza de hasta USD 15.000 para poder ingresar al país. El programa de fianza migratoria funciona como un depósito de garantía que deben pagar los solicitantes de visas de turismo o negocios (B1/B2). El monto puede variar entre USD 5.000 y USD 15.000, dependiendo del caso, y se devuelve si el viajero cumple con las condiciones de su visa o se pierde si la persona permanece ilegalmente en el país. A diferencia de lo que muchos suponen, el programa no establece excepciones automáticas para deportistas. Según la información oficial del Programa Piloto de Fianzas para Visados, no existe ninguna cláusula que otorgue inmunidad a los atletas que participan en eventos deportivos, incluido el Mundial de Fútbol. Esto implica que, al menos en términos regulatorios, tanto futbolistas como miembros de las delegaciones podrían verse alcanzados por los requisitos migratorios, lo que añade un nuevo nivel de incertidumbre de cara al torneo. Frente a este escenario, la FIFA ya inició gestiones para negociar con la administración de Donald Trump y buscar excepciones dentro del programa “Visa Bond”. El organismo entiende que la aplicación estricta de esta medida podría afectar tanto a aficionados como a delegaciones, por lo que intenta garantizar condiciones de ingreso más flexibles para el Mundial 2026.