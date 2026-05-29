El Internal Revenue Service (IRS) publicó en su página oficial un consejo tributario recordando a los contribuyentes de Estados Unidos con viviendas.

El Internal Revenue Service (IRS) publicó en su página oficial un consejo tributario recordando a los contribuyentes de Estados Unidos con viviendas a su nombre que revisen si sus propiedades cumplen con condiciones para acceder a beneficios fiscales

Este tipo de beneficios pueden ayudar a cubrir gastos relacionados a la vivienda y aliviar la situación tributaria de varios contribuyentes con reembolsos y deducciones a aplicarse durante la temporada de impuestos.

Este tipo de beneficios pueden ayudar a cubrir gastos relacionados a la vivienda y aliviar la situación tributaria de varios contribuyentes

El gobierno confirmó reembolsos adicionales: ¿Quiénes pueden acceder?

El IRS otorga beneficios fiscales para propietarios de viviendas para reducir la carga tributaria a través de deducciones y créditos fiscales. Entre los más solicitados se encuentra el Mortgage Interest Credit, que está destinado a personas de bajos ingresos a sobrellevar los costos de ser propietarios.

Quienes califiquen para este crédito pueden reclamar cada año en sus declaraciones correspondientes los intereses hipotecarios pagados.

Adicionalmente, quienes detallen sus deducciones pueden deducir los impuestos inmobiliarios estatales y locales, además de los intereses hipotecarios dentro de los límites que establece la ley.

Los propietarios de hogares que cumplan con estas condiciones recibirán beneficios: ¿Cómo acceder?

Para acceder al Mortgage Interest Credit, el propietario debe contar con un Mortgage Credit Certificate (MCC) que haya sido emitido por una autoridad estatal o local. Este solo se otorga para una nueva hipoteca que sea destinada a la adquisición de una vivienda de uso principal.

Quienes adicionalmente deseen deducir impuestos inmobiliarios o intereses hipotecarios pueden optar por detallar sus deducciones en lugar de usar la deducción estándar. IRS recomienda guardar los formularios hipotecarios, comprobantes de pago e información sobre impuestos a la propiedad.

¿Hasta cuándo hay tiempo para acceder?

Los créditos y deducciones vinculados a la vivienda se deben reclamar al presentar la declaración de impuestos correspondiente al año fisca l y temporada en cuestión.

Así mismo, IRS recomienda revisar si se es compatible con estos programas para reunir la documentación necesaria durante el año y aprovechar los beneficios fiscales.