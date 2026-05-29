Estados Unidos fija reglas claras que todas las personas que ingresan o salen del país deben respetar relacionadas con el traslado de dinero para evitar cualquier tipo de inconveniente con las autoridades y consecuentes demoras.

Si bien no existe un límite específico de dinero que puede trasladarse, es fundamental que, si se exceden determinadas cantidades, estos montos se declaren apropiadamente.

De no cumplirse de manera rigurosa, Estados Unidos no sólo detendrá a quienes no hayan declarado llevar este dinero, sino que también puede confiscarlo , aplicar multas de hasta 500,000 dólares e imponer penas de hasta 10 años de prisión.

El trámite que todas estas personas deben realizar para evitar inconvenientes

Quienes tengan pensado viajar con más de USD 10,000 deberán rellenar el formulario FinCEN 105. Este documento se imprime y se otorga al oficial de Aduanas y Protección Fronteriza correspondiente.}

El formulario también puede rellenarse en línea al menos tres días antes de viajar para, posteriormente, proporcionar al oficial el número de confirmación o recibo.

Asimismo, los ciudadanos extranjeros que ingresen a Estados Unidos tendrán que declarar además que traen este dinero en su Formulario de Declaración de Aduanas, Formulario 6059B de CBP.

Quienes deban viajar con más de 10,000 dólares tendrán que declararlo.

Información importante sobre esta normativa

Al ingresar o salir del país, Estados Unidos indica que toda suma de dinero transportada que supere los 10,000 dólares o su equivalente en moneda extranjera debe ser correctamente detallada.

La regla aplica tanto cuando se viaja con dinero en efectivo como con una combinación de instrumentos monetarios que superan la cifra. Ejemplos son