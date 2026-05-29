De todos los muebles que se pueden tener en la cocina, los más expuestos a la acumulación de residuos como restos de comida, migas, humedad, manchas de aceite y muchas cosas más son los cajones

De todos los muebles que se pueden tener en la cocina, los más expuestos a la acumulación de residuos como restos de comida, migas, humedad, manchas de aceite y muchas cosas más son los cajones, particularmente los de madera.

Esto no solo da como consecuencia una higiene deficiente para el cajón donde se suelen guardar cosas importantes como vajilla y utensilios de cocina, sino que también puede generar olores y empezar a deteriorarse si no se limpia con frecuencia . Por eso, existe un truco eficaz, simple y barato que facilita este proceso. Se trata de poner papel aluminio en estas zonas.

Poner papel aluminio en los cajones de la cocina: para qué sirve y cuándo conviene hacerlo. Generado con IA.

Poner papel aluminio en los cajones de la cocina: ¿Para qué sirve?

El papel aluminio funciona como una barrera protectora que separa al interior del cajón de residuos como restos de comida, aceite o suciedad en general. Evita que la humedad, la grasa o alimentos entren en contacto y se adhieran a la madera.

Especialmente en los cajones de la cocina, este truco ayuda a evitar que con el tiempo aparezcan manchas, se hinchen los muebles o aparezcan hongos por no mantener una higiene adecuada.

Poner papel aluminio en los cajones de la cocina: ¿Cómo usarlo correctamente?

Antes de colocar el papel aluminio se debe limpiar bien el cajón y asegurarse de que esté seco para que no quede la humedad atrapada abajo del material. Luego:

Vaciar por completo el cajón y sacar todo lo que haya dentro Limpiar la base con un paño seco Cortar una lamina de papel aluminio que sea adecue al tamaño del cajón Colocar el papel con el lado brillante hacia arriba Presionar suavemente el papel para que se adapte a la superficie y no queden burbujas Volver a colocar los objetos dentro del cajón

No es necesario usar adhesivos de ningún tipo. Debe cambiarse según el tipo de uso que se le dé al cajón y la cantidad de suciedad que puede juntar en ese tiempo. Se recomienda una frecuencia promedio de un mes.