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De todos los muebles que se pueden tener en la cocina, los más expuestos a la acumulación de residuos como restos de comida, migas, humedad, manchas de aceite y muchas cosas más son los cajones, particularmente los de madera.
Esto no solo da como consecuencia una higiene deficiente para el cajón donde se suelen guardar cosas importantes como vajilla y utensilios de cocina, sino que también puede generar olores y empezar a deteriorarse si no se limpia con frecuencia. Por eso, existe un truco eficaz, simple y barato que facilita este proceso. Se trata de poner papel aluminio en estas zonas.
Poner papel aluminio en los cajones de la cocina: ¿Para qué sirve?
El papel aluminio funciona como una barrera protectora que separa al interior del cajón de residuos como restos de comida, aceite o suciedad en general. Evita que la humedad, la grasa o alimentos entren en contacto y se adhieran a la madera.
Especialmente en los cajones de la cocina, este truco ayuda a evitar que con el tiempo aparezcan manchas, se hinchen los muebles o aparezcan hongos por no mantener una higiene adecuada.
Poner papel aluminio en los cajones de la cocina: ¿Cómo usarlo correctamente?
Antes de colocar el papel aluminio se debe limpiar bien el cajón y asegurarse de que esté seco para que no quede la humedad atrapada abajo del material. Luego:
- Vaciar por completo el cajón y sacar todo lo que haya dentro
- Limpiar la base con un paño seco
- Cortar una lamina de papel aluminio que sea adecue al tamaño del cajón
- Colocar el papel con el lado brillante hacia arriba
- Presionar suavemente el papel para que se adapte a la superficie y no queden burbujas
- Volver a colocar los objetos dentro del cajón
No es necesario usar adhesivos de ningún tipo. Debe cambiarse según el tipo de uso que se le dé al cajón y la cantidad de suciedad que puede juntar en ese tiempo. Se recomienda una frecuencia promedio de un mes.