En California, las reglas para renovar la licencia de conducir cambian a partir de cierta edad. El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) establece que los adultos mayores que posterguen el trámite podrían perder la posibilidad de renovar bajo el sistema habitual y enfrentar restricciones adicionales.

Cambian las licencias: los adultos mayores a esta edad no podrán renovarla como siempre

En California, los conductores de 70 años o más:

Deben acudir personalmente a una oficina del DMV

Deben renovar su licencia cada 5 años

Pueden estar sujetos a evaluaciones adicionales, según el caso

A diferencia de otros grupos etarios, no pueden completar el proceso completamente en línea cuando alcanzan ese rango de edad.

En California, las personas mayores de 70 años deben renovar su licencia de conducir en persona y cada cinco años. Fuente: Archivo.

Cómo renovar la licencia de conducir en California

Los conductores mayores de 70 años en California deben:

Programar una cita en el DMV

Presentarse personalmente en la fecha asignada

Completar el formulario de renovación

Realizar el examen de visión

Pagar la tarifa correspondiente

En algunos casos, el DMV puede solicitar documentación médica si existen antecedentes relevantes.