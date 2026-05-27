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Las deudas fiscales prolongadas pueden desencadenar medidas mucho más severas de lo que muchos contribuyentes imaginan. En Estados Unidos, cuando una obligación tributaria permanece sin resolverse durante largos períodos, el Gobierno puede intensificar los mecanismos de cobro y enviar funcionarios directamente al domicilio del contribuyente.
El Servicio de Impuestos Internos (IRS) mantiene facultades para realizar visitas domiciliarias en determinados casos de deudas fiscales persistentes, especialmente cuando los contribuyentes ignoran avisos oficiales o no regularizan su situación tributaria.
El trámite que muchos dejan pasar durante años
Las autoridades fiscales suelen iniciar el proceso mediante:
- Avisos de deuda
- Notificaciones oficiales
- Reclamos de pago e intereses acumulados
Cuando el contribuyente no responde durante largos períodos, el caso puede escalar a instancias de cobro más agresivas.
El Gobierno visitará hogar por hogar a todas estas personas
Las visitas presenciales pueden producirse para:
- Verificar información tributaria
- Intentar localizar al contribuyente
- Entregar documentación oficial
- Avanzar en procedimientos de cobro pendientes
El IRS puede utilizar distintas herramientas legales para recuperar impuestos adeudados.
IRS embarga uno por uno todos estos bienes
Si la deuda continúa sin resolverse, el organismo puede avanzar sobre:
- Cuentas bancarias
- Salarios y sueldos
- Vehículos
- Propiedades inmobiliarias
- Otros activos financieros
Qué deben hacer los contribuyentes para evitar embargos
Incluso frente a procesos avanzados de cobro, las personas todavía pueden:
- Negociar acuerdos de pago
- Solicitar revisiones administrativas
- Presentar apelaciones
- Regularizar voluntariamente la deuda