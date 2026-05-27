Las deudas fiscales prolongadas pueden desencadenar medidas mucho más severas de lo que muchos contribuyentes imaginan. En Estados Unidos, cuando una obligación tributaria permanece sin resolverse durante largos períodos, el Gobierno puede intensificar los mecanismos de cobro y enviar funcionarios directamente al domicilio del contribuyente.

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) mantiene facultades para realizar visitas domiciliarias en determinados casos de deudas fiscales persistentes, especialmente cuando los contribuyentes ignoran avisos oficiales o no regularizan su situación tributaria.

El trámite que muchos dejan pasar durante años

Las autoridades fiscales suelen iniciar el proceso mediante:

Avisos de deuda

Notificaciones oficiales

Reclamos de pago e intereses acumulados

Cuando el contribuyente no responde durante largos períodos, el caso puede escalar a instancias de cobro más agresivas.

El IRS puede embargar a los contribuyentes que mantienen obligaciones fiscales impagas durante largos períodos. Fuente: El Cronista.

El Gobierno visitará hogar por hogar a todas estas personas

Las visitas presenciales pueden producirse para:

Verificar información tributaria

Intentar localizar al contribuyente

Entregar documentación oficial

Avanzar en procedimientos de cobro pendientes

El IRS puede utilizar distintas herramientas legales para recuperar impuestos adeudados.

IRS embarga uno por uno todos estos bienes

Si la deuda continúa sin resolverse, el organismo puede avanzar sobre:

Cuentas bancarias

Salarios y sueldos

Vehículos

Propiedades inmobiliarias

Otros activos financieros

Qué deben hacer los contribuyentes para evitar embargos

Incluso frente a procesos avanzados de cobro, las personas todavía pueden:

Negociar acuerdos de pago

Solicitar revisiones administrativas

Presentar apelaciones

Regularizar voluntariamente la deuda

Actuar rápidamente suele evitar medidas más severas.