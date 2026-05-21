El alcalde Zohran Mamdani presentó el presupuesto ejecutivo para el año fiscal 2027: u$s 124,700 millones que cierran por completo el déficit heredado de la administración anterior sin aumentar impuestos a la propiedad ni reducir servicios sociales. La ciudad de Nueva York vuelve a gastar menos de lo que recauda.

El déficit de u$s 12,000 millones fue catalogado por el contralor Mark Levine como la mayor brecha fiscal desde la Gran Recesión. Para cerrarlo, Mamdani combinó un programa de ahorro obligatorio en todas las agencias municipales, nuevos ingresos estatales y un impuesto inédito a las segundas residencias de lujo.

¿Cómo planea cerrar el déficit sin tocar el bolsillo de los neoyorquinos?

El plan tiene tres pilares. Primero, cada agencia municipal deberá identificar y eliminar gastos innecesarios y el gobierno no cubrirá puestos vacantes en el sector público. Con esas dos medidas, la ciudad proyecta ahorrar u$s 1,770 millones en dos años.

Segundo, Nueva York aplicará por primera vez un impuesto a quienes poseen una segunda vivienda de lujo en la ciudad sin vivir en ella. Las propiedades valuadas en más de u$s 5 millones pagarán entre 0,5% y 4% anual, lo que generaría u$s 500 millones por año.

Tercero, la gobernadora Kathy Hochul comprometió casi u$s 8,000 millones en ayuda estatal en dos años, un aporte clave para equilibrar las cuentas.

El déficit de u$s 12,000 millones fue catalogado por el contralor Mark Levine como la mayor brecha fiscal desde la Gran Recesión. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Cómo protegería este presupuesto a los inmigrantes?

El plan más que duplica los fondos para asistencia legal a inmigrantes, con una inversión proyectada de u$s 32,9 millones. Ese dinero se destinaría a ayudar a familias que enfrentan procesos de deportación a acceder a un abogado gratuito antes de presentarse ante un tribunal federal.

Además de la asistencia legal, el presupuesto incluye otras inversiones que beneficiarían directamente a comunidades inmigrantes:

Seguridad comunitaria: u$s 40,9 millones para una oficina dedicada a proteger vecindarios vulnerables

Prevención de crímenes de odio: u$s 26 millones anuales para una oficina especializada en ese tipo de delitos

¿Qué otros servicios quedarían protegidos?

El presupuesto no recortaría los programas sociales que más usan las familias de bajos ingresos. Las principales inversiones incluyen:

Guardería gratuita para niños de dos años por primera vez en la historia de Nueva York: u$s 1,200 millones en conjunto con el estado

Vouchers de guardería para familias de bajos ingresos: u$s 33 millones

Promise NYC consolidado, el programa que garantiza cuidado infantil accesible para familias inmigrantes

Vivienda: más de u$s 22,000 millones en cinco años, incluyendo u$s 5,600 millones para reparar y rehabilitar viviendas públicas

El Concejo Municipal tiene plazo hasta el 30 de junio para aprobar el presupuesto definitivo.