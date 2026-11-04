El organismo exige la presentación de al menos dos documentos para acreditar tres condiciones cuando se solicita un Número de Seguro Social.

La publicación N°5-10107 de la Administración del Seguro Social (SSA) explica el procedimiento que deben seguir las personas extranjeras autorizadas a trabajar en Estados Unidos para obtener un Número de Seguro Social (SSN).

El SSN se utiliza para registrar los ingresos de los trabajadores ante el Gobierno federal y determinar si cumplen con los requisitos para acceder a las prestaciones del Seguro Social.

¿Para qué deben presentar dos documentos ante la SSA?

De acuerdo con la SSA, las personas extranjeras con autorización para trabajar dentro de Estados Unidos deben presentar al menos dos documentos distintos para acreditar:

Identidad.

Edad.

Situación migratoria con autorización laboral.

A su vez, un mismo documento puede usarse para acreditar más de una condición. Todos deben ser originales o copias certificadas por el organismo que los emitió. La SSA no acepta fotocopias, copias notarizadas ni comprobantes de solicitud de documentos.

El organismo exige la presentación de al menos dos documentos para acreditar tres condiciones cuando se solicita un Número de Seguro Social. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Qué documentos se pueden presentar para acreditar las condiciones solicitadas por SSA?

Según la publicación oficial de la SSA, se deben presentar al menos dos documentos diferentes.

Para acreditar la situación migratoria con autorización laboral e identidad:

Formulario I-551: tarjeta de residente permanente, conocida como Green Card.

Formulario I-766: documento de autorización de empleo (EAD).

Formulario I-94: registro de entrada y salida que demuestre la autorización laboral otorgada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Pasaporte extranjero vigente: con un sello de admisión que indique la categoría migratoria que permita trabajar.

Para acreditar edad:

SSA solicita la presentación del Certificado de Nacimiento extranjero o, por el contrario, un pasaporte o documento emitido por el DHS.

En el caso de los estudiantes internacionales con visas F-1 o M-1 y determinados visitantes de intercambio J-1 deben presentar documentación adicional, como los formularios I-20 o DS-2019.

¿Cómo se solicita el número de Seguro Social para trabajadores extranjeros?

La SSA establece diferentes modalidades para solicitar el número de Seguro Social, dependiendo de la situación migratoria y de si el solicitante se encuentra dentro o fuera de Estados Unidos.