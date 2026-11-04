La antigüedad, el estado del documento y la edad a la que fue emitido determinan quiénes pueden renovarlo por correo.

Renovar el pasaporte estadounidense por correo es una alternativa que permite evitar una visita presencial a una oficina habilitada, pero no está disponible para todos los ciudadanos. El Gobierno de Estados Unidos establece una serie de condiciones que determinan quiénes pueden utilizar este mecanismo y quiénes deben solicitar un nuevo documento en persona.

A través del formulario DS-82, el Departamento de Estado autoriza la renovación postal únicamente a quienes cumplan seis requisitos relacionados con la antigüedad, el estado y las características del pasaporte anterior. Si falta alguna de estas condiciones, el solicitante queda fuera del procedimiento habitual.

Además, la autoridad federal contempla reglas particulares para los documentos de validez limitada y explica qué deben hacer quienes no califican para esta modalidad.

Cuáles son las seis condiciones que exige el Gobierno de Estados Unidos para renovar el pasaporte por correo

El Departamento de Estado de Estados Unidos establece seis condiciones que los ciudadanos deben cumplir para renovar su pasaporte por correo mediante el formulario DS-82. Estas reglas determinan quiénes pueden utilizar el procedimiento postal sin tener que presentarse personalmente en una oficina habilitada.

Entre los requisitos se encuentran tener el pasaporte anterior, no haberlo denunciado como perdido o robado, que haya sido emitido dentro de los últimos 15 años y que se haya obtenido a partir de los 16 años. Además, el documento debe contar con una validez de 10 años, no presentar daños importantes y estar emitido con el nombre actual del titular o acompañado de documentación legal que acredite el cambio.

Los ciudadanos deben cumplir todos los requisitos oficiales para evitar realizar el trámite presencialmente. Fuente: Shutterstock Kosoff

Las seis condiciones son:

Tener el pasaporte anterior : el ciudadano debe presentar su : el ciudadano debe presentar su pasaporte estadounidense más reciente junto la solicitud DS-82.

No haberlo reportado como perdido o robado : el documento no debe haber sido denunciado ante las autoridades por ninguno de esos motivos.

Que haya sido emitido hace menos de 15 años : la fecha de expedición debe encontrarse dentro de ese período.

Haberlo obtenido a partir de los 16 años : el pasaporte debe haber sido expedido cuando el titular ya tenía esa edad y contar con una calidez de 10 años.

Mantener el mismo nombre o acreditar el cambio : si el nombre actual no coincide con el que figura en el documento, debe presentar pruebas legales, como un certificado de matrimonio o una orden judicial.

Que el pasaporte no esté dañado: se permite el desgaste habitual por el uso, pero no los daños que afecten la integridad del documento.

El incumplimiento de cualquiera de estas condiciones impide utilizar el procedimiento habitual de renovación por correo.

Qué requisitos deben cumplir quienes tienen un pasaporte de validez limitada

El Gobierno estadounidense también contempla una situación particular para los ciudadanos que tienen un pasaporte con una vigencia inferior a los 10 años habituales. En estos casos, el Departamento de Estado permite la renovación por correo únicamente si se cumplen si se cumplen tres condiciones adicionales.

Según la autoridad federal, el titular debe haber tenido anterior un pasaporte con una validez de 10 años y el documento de vigencia limitada no puede haber sido emitido como consecuencia de la pérdida de varios pasaportes o de la presentación reiterada de documentos dañados. Estas restricciones buscan determinar si el ciudadano puede utilizar el procedimiento postal o si debe realizar otra solicitud.

Qué deben hacer quienes no cumplen las condiciones para renovar el pasaporte por correo

Los ciudadanos que no reúnen los requisitos establecidos por el Departamento de Estado deben solicitar el pasaporte personalmente. Esto significa que no pueden utilizar el procedimiento postal del formulario DS-82 y tienen que seguir las instrucciones para presentar una nueva solicitud en persona.

La autoridad también aclara que los pasaportes de menores de 16 años no se renuevan ya que tienen una vigencia de cinco años y, cuando corresponde obtener otro documento, se debe presentar una nueva solicitud. Entre los adultos que tampoco pueden utilizar la renovación postal se encuentran quienes perdieron su pasaporte, lo denunciaron como robado o tienen un documento emitido hace más de 15 años.