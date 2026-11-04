Los nuevos valores están vigentes desde el 16 de octubre de 2026 y se mantendrán durante noviembre.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) anunció un aumento de las tarifas correspondientes a determinados trámites migratorios, en cumplimiento de las disposiciones de la ley federal H.R. 1.

Los nuevos montos entraron en vigencia el 16 de octubre y se mantendrán vigentes durante noviembre. Se trata de un ajuste por inflación y afectan a quienes solicitan determinados beneficios migratorios, por lo que es importante conocer los precios actualizados antes de presentar la documentación.

¿Cuáles son las tarifas de USCIS para noviembre 2026?

De acuerdo con el comunicado oficial de USCIS, los aumentos corresponden al año fiscal 2027 y se calcularon teniendo en cuenta la inflación registrada entre julio de 2025 y julio de 2026. Las tarifas actualizadas son las siguientes:

Tarifa anual de solicitud de asilo pendiente: de US$102 a US$105.

Permiso migratorio, conocido como parole, Formulario: de US$560 a US$570.

Solicitud de TPS, formulario I-821: US$510 a US$520.

¿Qué trámites migratorios están alcanzados por los aumentos?

Los incrementos anunciados por USCIS afectan a determinados procedimientos relacionados con la protección humanitaria, la permanencia temporal y la autorización para trabajar en Estados Unidos:

Asilo: tarifa anual correspondiente a las solicitudes que permanecen pendientes de resolución.

Permiso migratorio (parole): tarifa aplicable a determinados permisos de permanencia temporal, vinculada con el formulario I-131.

Autorización de empleo (EAD): solicitudes iniciales del formulario I-765 para solicitantes de asilo, beneficiarios de parole y personas amparadas por el TPS.

Estatus de Protección Temporal (TPS): solicitudes mediante el formulario I-821.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) anunció un aumento de las tarifas correspondientes a determinados trámites migratorios, en cumplimiento de las disposiciones de la ley federal H.R. 1. Chat GPT

¿Qué establece la ley H.R. 1?

La ley H.R. 1, que se conoce como One Big Beautiful Bill Act fue promulgada el 4 de julio de 2025 y estableció, entre otros factores, nuevas tarifas para determinados procedimientos migratorios.

Entre sus disposiciones, la normativa exige al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que año tras año actualice sus tarifas en función de la inflación, a partir del año fiscal 2026.

Para determinar el porcentaje de ajuste, el organismo debe considerar la variación del Índice de Precios al Consumidor para Todos los Consumidores Urbanos (CPI-U). En esta ocasión, USCIS tomó la variación del 3,36% y aplicó las reglas de redondeo previstas en la legislación.

¿Qué sucede si se presenta una solicitud con la tarifa incorrecta?

USCIS establece que todas las solicitudes correspondientes a los trámites alcanzados cuya fecha de envío postal sea el 16 de octubre de 2026 o posterior, deben incluir el pago de la tarifa actualizada.

Si el solicitante presenta la documentación sin abonar el importe que corresponde, USCIS podrá rechazar la solicitud.