Para poder trabajar legalmente en Estados Unidos se necesita un permiso de USCIS.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) permite que determinados extranjeros soliciten un permiso de trabajo mediante el Formulario I-765 siempre y cuando cumplan con los requisitos de elegibilidad.

Para obtener el Documento de Autorización de Empleo (EAD), los solicitantes tienen que poder acreditar diferentes condiciones como identidad y situación migratoria con la presentación de los documentos correspondientes.

¿Quiénes pueden solicitar un permiso de trabajo en Estados Unidos?

De acuerdo con lo establecido por USCIS a través de su página oficial, podrán solicitar el EAD con el formulario I-765 quienes se puedan incluir en alguno de los siguientes grupos:

Refugiados y personas que recibieron asilo.

Solicitantes de asilo con trámites pendientes que cumplen los requisitos establecidos.

Beneficiarios y determinados solicitantes del Estatus de Protección Temporal (TPS).

Personas que recibieron un permiso de permanencia temporal (parole).

Beneficiarios de acción diferida, incluidos determinados solicitantes de DACA.

Estudiantes extranjeros que cumplen las condiciones para trabajar.

Personas con solicitudes de ajuste de estatus pendientes.

Determinados cónyuges y familiares de extranjeros con categorías migratorias específicas.

Algunas categorías ya tienen una autorización para trabajar dentro de Estados Unidos por la naturaleza de su estatus migratorio, pero pueden solicitar el EAD para mostrarlo como comprobante.

Para poder trabajar legalmente en Estados Unidos se necesita un permiso de USCIS. ChatGPT imagen ilustrativa | El Cronista USA

¿Cuáles son los requisitos generales para solicitar un permiso de trabajo?

Según las instrucciones del Formulario I-765 que publicó USCIS en su página oficial, los solicitantes deben cumplir con los requisitos de elegibilidad de su categoría migratoria y presentar la documentación correspondiente.

Los requisitos generales son:

Pertenecer a una categoría migratoria habilitada para solicitar el EAD.

Completar y firmar el formulario I-765.

Indicar la categoría de elegibilidad en la Parte 2, casilla 27 del formulario.

Presentar los documentos de identidad y las pruebas adicionales que la respalden, si corresponde.

Pagar la tarifa de presentación cuando sea aplicable.

Demostrar necesidad económica mediante el formulario I-765WS, únicamente cuando la categoría lo exija.

¿Qué documentos se pueden presentar para acreditar las condiciones solicitadas por USCIS?

Según las instrucciones oficiales, USCIS establece tres grupos de documentación básica para las solicitudes, con excepciones según la categoría migratoria.

Documentos de entrada o viaje:

Formulario I-94, de registro de Entrada y Salida.

Copia impresa del Formulario I-94 electrónico.

Pasaporte.

Otro documento de viaje.

Documentos de identidad:

Anterior EAD.

Documento de identidad gubernamental con fotografía, nombre y fecha de nacimiento.

Certificado de nacimiento acompañado de una identificación con fotografía.

Visa emitida por un consulado extranjero.

Documento nacional de identidad con fotografía y/o huella dactilar

Fotografías:

Dos fotografías recientes, idénticas, a color, de estilo pasaporte y de 2x2 pulgadas, con fondo blanco.

¿Cuánto dura el permiso de trabajo y qué se debe hacer cuando vence?

La duración del Documento de Autorización de Empleo (EAD) depende de la categoría migratoria y del periodo de validez autorizado por USCIS. Por lo tanto, no todos los permisos de trabajo tienen la misma fecha de vencimiento.

Quienes necesiten continuar trabajando y sigan cumpliendo con los requisitos de elegibilidad pueden solicitar una renovación a usando el mismo formulario. Se recomienda realizar el trámite dentro de los 180 anteriores al vencimiento.