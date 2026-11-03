Cuando una fecha de pago coincide con un feriado federal o con un fin de semana, el depósito se adelanta al día hábil anterior.

La Administración del Seguro Social (SSA) adelantará en noviembre uno de sus pagos. Los jubilados y pensionados nacidos entre el 1 y el 10 del mes, que normalmente cobran el segundo miércoles, recibirán su depósito un día antes: el martes 10 de noviembre en lugar del miércoles 11.

Adelantan los pagos de noviembre a estos jubilados y pensionados

El grupo de beneficiarios nacidos entre el 1 y el 10 cobra, por regla general, el segundo miércoles de cada mes. En noviembre de 2026, ese segundo miércoles cae el día 11, que es Día de los Veteranos, un feriado federal en Estados Unidos.

La norma de la SSA es clara: cuando una fecha de pago coincide con un feriado federal o con un fin de semana, el depósito se adelanta al día hábil anterior. Por eso, ese pago se acreditará el martes 10 de noviembre.

El adelanto corresponde a quienes cobran según su fecha de nacimiento y nacieron entre el 1 y el 10 del mes. Ese esquema por fecha de nacimiento aplica a las personas que empezaron a recibir beneficios después de mayo de 1997. Los demás grupos de beneficiarios del Seguro Social no se ven afectados por este adelanto y siguen cobrando en sus fechas habituales del mes.

Por el feriado del Día de los Veteranos, la SSA adelanta al martes 10 de noviembre el pago de los beneficiarios nacidos entre el 1 y el 10. Shutterstock | Canva

El resto del calendario de pagos de noviembre: la lista completa

Para ubicar el pago dentro del mes, estas son las otras fechas de noviembre de 2026:

3 de noviembre : cobran quienes empezaron a recibir beneficios antes de mayo de 1997 y quienes perciben al mismo tiempo Seguro Social y SSI.

18 de noviembre : los nacidos entre el 11 y el 20

25 de noviembre: los nacidos entre el 21 y el 31.

Esos tres pagos se mantienen en sus fechas habituales, ya que no coinciden con ningún feriado. (El pago del SSI de noviembre, por su parte, se adelantó al 30 de octubre, porque el 1° de noviembre cayó domingo).