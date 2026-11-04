Es el submarino de mayor tamaño que haya construido el país, está diseñado para pasar meses escondido en el fondo del mar y lleva a bordo misiles capaces de llegar a otro continente.

Estados Unidos tiene en plena construcción uno de los artefactos de guerra más impresionantes y secretos de su arsenal: el submarino nuclear USS District of Columbia (SSBN-826), el buque líder de la nueva clase Columbia.

Es el submarino de mayor tamaño que haya construido el país, está diseñado para pasar meses escondido en el fondo del mar y lleva a bordo misiles capaces de llegar a otro continente.

Qué es el SSBN-826

El USS District of Columbia es el primero de una serie de submarinos de la clase Columbia que la Marina de Estados Unidos está incorporando. Su función es estratégica: será la “pata” naval de la llamada tríada nuclear (la combinación de misiles lanzados desde tierra, desde el aire y desde el mar), y reemplazará a los submarinos de la clase Ohio, que empiezan a retirarse. Es una de las piezas centrales del poder de disuasión nuclear estadounidense.

Qué dispara: 16 misiles nucleares desde el agua

Su arma principal son los misiles balísticos. El submarino cuenta con 16 tubos de lanzamiento, cada uno con un misil Trident II (D5), de alcance intercontinental y capaces de portar ojivas nucleares.

La particularidad es que puede lanzarlos estando sumergido, sin necesidad de salir a la superficie: desde las profundidades del océano, oculto, puede disparar proyectiles que alcanzan objetivos a miles de kilómetros. Esa capacidad es, precisamente, el corazón de su poder de disuasión.

No recarga combustible en toda su vida

Otro dato llamativo es su autonomía. El submarino funciona con energía nuclear, y su núcleo está diseñado para durar toda la vida útil del buque, de modo que no necesita recargar combustible en ningún momento de su servicio, que se extiende por décadas. En la práctica, su alcance es ilimitado: lo que marca el límite de una misión no es el combustible, sino las provisiones y la resistencia de la tripulación.

Hacia comienzos de 2026, el USS District of Columbia estaba construido en torno a un 65%, con su entrega prevista para 2028. ussdc.org

Por qué es casi imposible de detectar

En un submarino estratégico, el sigilo lo es todo: su valor depende de que nadie sepa dónde está. Por eso, la clase Columbia fue concebida para ser el submarino más silencioso jamás construido por Estados Unidos, con tecnología pensada para reducir al mínimo el ruido que emite y volverlo extremadamente difícil de rastrear.

Un submarino que no se puede encontrar es, justamente, el que garantiza la capacidad de respuesta: aunque todo lo demás fallara, seguiría oculto y operativo en algún punto del océano.

Cuándo estará listo

Construir un submarino de esta escala lleva años. Hacia comienzos de 2026, el USS District of Columbia estaba construido en torno a un 65%, con su entrega prevista para 2028 y su entrada en servicio proyectada para los años siguientes. La quilla se había colocado en 2022, de modo que la nave avanza, pero todavía le queda camino antes de sumergirse por primera vez en una misión real.