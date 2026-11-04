La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA) enfatiza a través de su sitio web oficial en la importancia de revisar de manera regular el estado de las llantas que se utilizan para circular.

De acuerdo con las estadísticas oficiales, en 2024 se registraron 511 choques fatales cuya causa principal está relacionada con las llantas.

“Conocer sus llantas, que son lo único que se interpone entre usted y la carretera, es esencial para una conducción segura”, indican las autoridades.

En ese sentido, medir la presión del aire en las ruedas es considerado uno de los puntos claves al verificar su mantenimiento y la NHTSA indica cada cuánto verificar este punto y el momento adecuado para hacerlo.

Cuál es el mejor momento para medir la presión de las llantas

Controlar este aspecto en los vehículos es importante para prevenir accidentes porque la presión de aire “ afecta la seguridad, la durabilidad de las llantas y el consumo de combustible ”, indica NHTSA.

El consejo es revisar la presión de todas las llantas del vehículo -incluyendo la de repuesto- al menos una vez al mes y hacerlo cuando ya estén frías, en lugar de inmediatamente después de estacionar el vehículo.

Lo ideal para garantizar que se hayan enfriado lo suficiente es esperar 3 horas desde el último momento en el que se condujo.

La presión de las llantas debe controlarse al menos una vez al mes. Shutterstock

Información importante sobre medir la presión de las llantas

Las autoridades indican llevar siempre un medidor de presión de aire en el vehículo para evitar emergencias.

“Una llanta puede perder presión de aire de repente si pasa por un bache o choca con una cuneta al estacionar”, se explica.

Además, independientemente de que los vehículos más nuevos cuenten con Sistemas de Monitoreo de la Presión de las Llantas, sólo activan la advertencia cuando la presión está sustancialmente baja, por lo que se recomienda realizar la revisión al menos una vez por mes de todas formas.