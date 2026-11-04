La Ley de Vehículos y Tránsito de Nueva York regula en el artículo 4 del capítulo 71 cómo deben ser las matrículas de los vehículos del estado para que puedan circular legalmente.

Cuando la normativa no se cumpla, las autoridades pueden imponer sanciones que oscilan entre los 100 y los 500 dólares, dependiendo cada caso.

Lo ordena la sección 402 de la Ley de Vehículos y Tránsito de Nueva York: las matrículas deben ser siempre visibles

Las matrículas de todos los vehículos de Nueva York deben contar con patentes limpias y fácilmente legibles para evitar las sanciones económicas antes mencionadas, por lo que no se permiten manchas ni daños severos en las placas.

Además, es ilegal recubrirlas con plástico o cualquier material que las oculte o distorsione su imagen al momento de una grabación o fotografía.

También se indica la prohibición absoluta de que estén cubiertas por cualquier tipo de cristal o material plástico que simule ser una matrícula legal, pero que en realidad no haya sido emitida de manera pertinente.

En el caso de conducir utilizando las matrículas de otro vehículo, las autoridades pueden retirar las patentes.

Las patentes no pueden estar cubiertas. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Qué ocurre si tengo una cinta u objeto que tapa la matrícula?

La ley también indica que la vista de las matrículas no puede estar obstruida por ninguna otra parte del vehículo ni por objetos que se lleven en él, -como cintas, llaveros u otros colgantes-.

La única excepción contemplada en la norma es si esto ocurre a causa de un receptor-transmisor emitido por una instalación de peaje pública, siempre que esté instalado de acuerdo con las instrucciones oficiales.

Cada cuánto se renuevan las matrículas en Nueva York

Para mantener su vigencia, la mayoría de los vehículos debe realizar el trámite cada dos años.

“Aproximadamente entre 45 y 60 días antes de que expire tu registro, deberías recibir un recordatorio de renovación por correo”, indica el DMV.