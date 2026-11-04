La ley contempla sanciones más prolongadas para quienes reincidan y establece un plazo para impugnar la suspensión.

La legislación de Florida establece que negarse a una prueba de alcoholemia, sangre u orina puede tener consecuencias inmediatas para quienes conducen en el estado. Según la sección 322.2615 de los Estatutos de Florida de 2026, la primera negativa implica una suspensión de la licencia por un año, mientras que una segunda eleva el castigo a 18 meses.

Cuánto tiempo suspenden la licencia por negarse a una prueba de alcoholemia

El apartado 1(b) de la sección 322.2615 establece dos períodos de suspensión, según los antecedentes del conductor:

Primera negativa: suspensión del privilegio de conducir durante un año.

Segunda negativa: suspensión durante 18 meses si la licencia ya había sido suspendida anteriormente por rechazar una prueba de este tipo.

La norma contempla las negativas a someterse a pruebas legales de aliento, sangre u orina. También aclara que el período de suspensión comienza a contar desde la fecha de emisión de la notificación oficial .

La medida forma parte del procedimiento administrativo que se aplica cuando un agente del orden público solicita una prueba legal para determinar si una persona conduce bajo los efectos del alcohol. PeopleImages

¿Se puede apelar la suspensión?

Los conductores que reciban una notificación de suspensión pueden solicitar una revisión administrativa formal o informal ante el Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida (FLHSMV).

Sin embargo, existe un plazo que deben tener especialmente en cuenta: la solicitud debe presentarse dentro de los diez días posteriores a la emisión de la notificación de suspensión, según el apartado 1(b)(3) de la sección 322.2615.

Durante ese procedimiento, las autoridades pueden analizar la documentación presentada y los argumentos tanto del agente como del conductor para determinar qué hacer con la medida.

Cabe destacar que solicitar la revisión no detiene automáticamente la suspensión .

Qué pasa con la licencia durante los primeros diez días de suspensión

Cuando el agente notifica la suspensión, debe retirar la licencia de conducir y, si la persona reúne los requisitos correspondientes, entregarle un permiso temporal para manejar. Este documento vence a la medianoche del décimo día posterior a la emisión de la notificación.

Esto significa que el automovilista no necesariamente queda sin posibilidad de conducir desde el primer momento, pero debe prestar atención a la fecha de vencimiento del permiso. Terminado el plazo, no puede seguir manejando amparado por ese documento.