Una potente tormenta invernal avanza sobre el este de Estados Unidos con condiciones extremas que se extenderán por al menos 48 horas, impactando a 10 estados o más bajo alertas de nieve intensa, ventiscas y vientos fuertes. Las autoridades meteorológicas mantienen advertencias activas desde el domingo y durante todo el lunes mientras el sistema se desplaza hacia el noreste del país. La Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (NWS) emitió alertas de tormenta invernal que afectan una amplia franja desde los Apalaches centrales hasta la costa de Nueva Inglaterra, donde se esperan acumulaciones de nieve que podrían superar los 45 centímetros en zonas del noreste, junto con ráfagas de viento que dificultan la visibilidad y los desplazamientos. Las advertencias por tormenta invernal abarcan al menos diez estados del noreste y Atlántico Medio. Entre los más afectados se encuentran Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania, Massachusetts, Connecticut, Rhode Island, Maryland, Delaware, New Hampshire y Maine. En varias de estas zonas se esperan acumulaciones superiores a 30 centímetros de nieve, ráfagas de viento que reducirán la visibilidad y posibles condiciones de ventisca. Las autoridades meteorológicas advierten que el desplazamiento será peligroso durante el pico del fenómeno. El NWS emitió avisos de tormenta invernal y vigilancia por inundaciones en sectores costeros, debido a la combinación de nieve intensa y lluvias persistentes en áreas donde las temperaturas fluctúen. El WPC explicó que el sistema no solo traerá nieve. También se prevén precipitaciones abundantes en forma de lluvia en regiones donde el aire frío no sea dominante. Esta combinación podría generar un escenario de diluvio histórico en determinados puntos. La tormenta mantendrá condiciones severas durante aproximadamente 48 horas, con mayor intensidad entre la madrugada del lunes y la noche del mismo día. Las ráfagas podrían superar los 60 kilómetros por hora en sectores expuestos. Las autoridades recomiendan evitar viajes innecesarios, asegurar suministros básicos y seguir los comunicados oficiales. La evolución del sistema será monitoreada en tiempo real ante posibles ampliaciones de alerta en más estados.