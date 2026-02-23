El frío continuará dando el presente en el noreste de Estados Unidos desde principios de esta semana, que estará protagonizada por valores bajos, olas de aire fresco y tormentas de nieve. Meteorólogos indican que, tras el paso de la tormenta que tuvo lugar este fin de semana, llegará el aire fresco, lo que hará posible el congelamiento de las zonas que tengan nieve acumulada o concentraciones de agua. Especialistas de AccuWeather indican que los valores helados permanecerán en el noreste del país durante esta semana, siendo lunes y martes de los días más frescos. Según se explica, Filadelfia, Nueva York y Boston tendrán este martes temperaturas máximas que rondarán los 0°C. No obstante, se espera que a mitad de semana el aire templado permita el regreso de temperaturas cercanas a los 4° o 5°. favoreciendo el derretimiento de nieve, aunque por la noche los valores continuarán descendiendo. Para el martes y miércoles, los especialistas pronostican la llegada de una nueva tormenta que cruzará los Grandes Lagos, trayendo un nuevo temporal de lluvia y nieve para esta región. Tras el paso de este sistema, otra tormenta más está prevista con avance hacia el Medio Oeste este miércoles por la noche, alcanzando el este del país el jueves por la tarde noche. En este caso, también se esperan caídas de agua intensas, así como nieve y hielo en los puntos más fríos.