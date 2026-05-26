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La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) advirtió que durante la tarde y noche de este martes se esperan lluvias fuertes, actividad eléctrica y caída de granizo en distintas zonas de la Ciudad de México, por lo que pidió a la población extremar precauciones.

La SGIRPC y demás autoridades capitalinas alertaron además sobre fuertes vientos que podrían provocar caída de objetos, ramas y afectaciones en vialidades, además de posibles inundaciones en calles y avenidas de las alcaldías con mayor riesgo. La Ciudad de México está próxima a vivir un diluvio negro esta noche.

Alerta amarilla
Alerta amarillaArchivo.

Alcaldías bajo alerta por lluvias, granizo y vientos

La SGIRPC activó la Alerta Amarilla para las siguientes demarcaciones:

  • Álvaro Obregón
  • Benito Juárez
  • Coyoacán
  • Cuajimalpa
  • Iztacalco
  • Iztapalapa
  • La Magdalena Contreras
  • Milpa Alta
  • Tláhuac
  • Tlalpan
  • Xochimilco

Las autoridades señalaron que las lluvias podrían intensificarse conforme avance la noche y estar acompañadas de tormentas eléctricas y caída de granizo, especialmente en zonas altas y del sur de la capital.

Clima extremo
Clima extremoSGIRP

Protección Civil pide evitar zonas de riesgo

Ante las condiciones meteorológicas, Protección Civil emitió varias recomendaciones para evitar accidentes y afectaciones mayores:

  • No subir a azoteas, bardas o lugares altos expuestos al viento
  • Retirar objetos que puedan caer desde ventanas o balcones
  • Evitar transitar por zonas inundadas o con encharcamientos severos
  • No tocar cables caídos ni postes dañados
  • Mantener limpias coladeras cercanas a viviendas
  • Permanecer en sitios seguros durante tormentas eléctricas
Modos de prevensión y cuidados.
Modos de prevensión y cuidados.SGIRPC

La dependencia del Gobierno de la CDMX pidió a la ciudadanía mantenerse informada a través de canales oficiales y tomar previsiones en traslados, ya que las lluvias podrían generar caos vial, reducción de visibilidad y afectaciones en transporte público y avenidas principales de la CDMX.

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