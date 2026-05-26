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La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) advirtió que durante la tarde y noche de este martes se esperan lluvias fuertes, actividad eléctrica y caída de granizo en distintas zonas de la Ciudad de México, por lo que pidió a la población extremar precauciones.
La SGIRPC y demás autoridades capitalinas alertaron además sobre fuertes vientos que podrían provocar caída de objetos, ramas y afectaciones en vialidades, además de posibles inundaciones en calles y avenidas de las alcaldías con mayor riesgo. La Ciudad de México está próxima a vivir un diluvio negro esta noche.
Alcaldías bajo alerta por lluvias, granizo y vientos
La SGIRPC activó la Alerta Amarilla para las siguientes demarcaciones:
- Álvaro Obregón
- Benito Juárez
- Coyoacán
- Cuajimalpa
- Iztacalco
- Iztapalapa
- La Magdalena Contreras
- Milpa Alta
- Tláhuac
- Tlalpan
- Xochimilco
Las autoridades señalaron que las lluvias podrían intensificarse conforme avance la noche y estar acompañadas de tormentas eléctricas y caída de granizo, especialmente en zonas altas y del sur de la capital.
Protección Civil pide evitar zonas de riesgo
Ante las condiciones meteorológicas, Protección Civil emitió varias recomendaciones para evitar accidentes y afectaciones mayores:
- No subir a azoteas, bardas o lugares altos expuestos al viento
- Retirar objetos que puedan caer desde ventanas o balcones
- Evitar transitar por zonas inundadas o con encharcamientos severos
- No tocar cables caídos ni postes dañados
- Mantener limpias coladeras cercanas a viviendas
- Permanecer en sitios seguros durante tormentas eléctricas
La dependencia del Gobierno de la CDMX pidió a la ciudadanía mantenerse informada a través de canales oficiales y tomar previsiones en traslados, ya que las lluvias podrían generar caos vial, reducción de visibilidad y afectaciones en transporte público y avenidas principales de la CDMX.