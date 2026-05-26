La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) advirtió que durante la tarde y noche de este martes se esperan lluvias fuertes, actividad eléctrica y caída de granizo en distintas zonas de la Ciudad de México, por lo que pidió a la población extremar precauciones.

La SGIRPC y demás autoridades capitalinas alertaron además sobre fuertes vientos que podrían provocar caída de objetos, ramas y afectaciones en vialidades, además de posibles inundaciones en calles y avenidas de las alcaldías con mayor riesgo. La Ciudad de México está próxima a vivir un diluvio negro esta noche.

Alerta amarilla Archivo.

Alcaldías bajo alerta por lluvias, granizo y vientos

La SGIRPC activó la Alerta Amarilla para las siguientes demarcaciones:

Álvaro Obregón

Benito Juárez

Coyoacán

Cuajimalpa

Iztacalco

Iztapalapa

La Magdalena Contreras

Milpa Alta

Tláhuac

Tlalpan

Xochimilco

Las autoridades señalaron que las lluvias podrían intensificarse conforme avance la noche y estar acompañadas de tormentas eléctricas y caída de granizo, especialmente en zonas altas y del sur de la capital.

Clima extremo SGIRP

Protección Civil pide evitar zonas de riesgo

Ante las condiciones meteorológicas, Protección Civil emitió varias recomendaciones para evitar accidentes y afectaciones mayores:

No subir a azoteas, bardas o lugares altos expuestos al viento

Retirar objetos que puedan caer desde ventanas o balcones

Evitar transitar por zonas inundadas o con encharcamientos severos

No tocar cables caídos ni postes dañados

Mantener limpias coladeras cercanas a viviendas

Permanecer en sitios seguros durante tormentas eléctricas

Modos de prevensión y cuidados. SGIRPC

La dependencia del Gobierno de la CDMX pidió a la ciudadanía mantenerse informada a través de canales oficiales y tomar previsiones en traslados, ya que las lluvias podrían generar caos vial, reducción de visibilidad y afectaciones en transporte público y avenidas principales de la CDMX.