Al cierre de mercados de este martes, 26 de mayo de 2026 en Estados Unidos, el euro cotizó a USD 0.8596. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una alteración del 0.08%.

En la última semana, la cotización del euro retrocedió -0.22% y en el último año acumula una caída de -1.75%, lo que señala una tendencia bajista sostenida.

Conoce la cotización de este martes, 26 de mayo de 2026. engin akyurt

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 2.98%, es significativamente menor que la volatilidad anual de 6.18%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Euro presenta una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esta alza continúa marcando un crecimiento respecto a los días anteriores, donde la estabilidad había predominado.

En comparación con las jornadas pasadas, esto sugiere una recuperación y un interés creciente en la moneda europea.

Este aumento en la cotización podría estar impulsado por factores económicos favorables en la Eurozona.

Conoce cómo cerró la cotización de este martes, 26 de mayo de 2026.

¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más apropiado.

Algunos de ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.