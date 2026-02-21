Una masa de aire polar continental avanzará sobre Florida este fin de semana y generará un marcado gradiente térmico. El ingreso de un frente frío, asociado a una vaguada en niveles medios, provocará tormentas prefrontales y luego un descenso abrupto de temperaturas. El impacto será regionalmente diferenciado dentro del estado. El Panhandle y el norte de Florida concentrarán las tormentas severas el sábado, mientras que el centro —incluida el área de Orlando— y el sur, hacia Miami, sentirán el enfriamiento más intenso entre el domingo y el martes. El frente frío cruzará el Panhandle el sábado por la tarde con potencial de tormentas eléctricas fuertes. Antes de su paso, Jacksonville y Orlando alcanzarán máximas en los 80°F, cerca de récords para la época. Tras el avance del sistema, vientos del noroeste impulsarán aire más denso y frío. Entre la noche del lunes y la mañana del martes se esperan mínimas bajo cero desde el norte de Orlando hasta el Panhandle, con heladas ligeras en el interior central. En el sur, incluidas zonas como Miami, las máximas bajarán de los 80°F del domingo a los 60°F el lunes. Detrás del frente, la advección de aire seco y las ráfagas intensas reducirán la humedad relativa. Esto acelerará la desecación de la vegetación en un contexto de sequía que se ha intensificado en todo el estado. El riesgo elevado de incendios se concentrará el domingo en el centro y norte de Florida y se extenderá el lunes hacia el sur, incluida el área de Miami. El Índice de Sequía Keetch-Byram se mantiene alto a muy alto en amplias zonas, lo que incrementa el potencial de propagación rápida del fuego. Aunque el viento disminuirá el martes y la humedad repuntará levemente el miércoles, no se prevén lluvias significativas hasta fines de la próxima semana. La sequía y el riesgo de incendios podrían extenderse durante buena parte de la primavera en Florida.