El fenómeno coincidirá con fuertes lluvias, tormentas eléctricas y cambios en la visibilidad en varias regiones del país.

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Colombia entrará en una semana marcada por un inusual choque climático. Mientras una masa de polvo proveniente del desierto del Sahara se aproxima al norte del país, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) advirtió que entre el miércoles 27 y el viernes 29 de mayo se intensificarán las lluvias en varias regiones, con posibilidad de tormentas eléctricas, cielos opacos y ambiente más seco en sectores específicos del Caribe.

El fenómeno, que cruza el océano Atlántico desde África, ya se encuentra desplazándose sobre el mar Caribe y comenzará a generar efectos visibles sobre el territorio colombiano. Aunque el Ideam aclaró que se trata de una concentración ligera, sí podría alterar el aspecto del cielo y reducir parcialmente la visibilidad en algunas zonas costeras e insulares.

¿Qué zonas de Colombia sentirán primero el polvo del Sahara?

De acuerdo con los modelos de seguimiento atmosférico, la nube sahariana empezará a tener incidencia sobre el norte de la región Caribe y sectores del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina desde este miércoles 27 de mayo.

Las primeras áreas donde se podría notar el fenómeno son:

Norte de La Guajira.

Sectores costeros de Magdalena.

Parte del litoral de Atlántico y Bolívar.

Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

En estas zonas podría presentarse una especie de bruma seca en el ambiente, acompañada de cielos más grisáceos y una sensación de aire más pesado durante varios momentos del día.

Se acerca un nubarrón de polvo del Sahara que oscurecerá a todo el país.

¿Por qué el polvo del Sahara podría oscurecer el cielo en Colombia?

Aunque no se trata de una tormenta de arena extrema, sí habrá partículas suspendidas en la atmósfera que modificarán la forma en que la luz solar atraviesa el cielo colombiano.

Eso puede provocar:

Menor nitidez en el horizonte.

Atardeceres con tonos rojizos o anaranjados.

Sensación de cielo “apagado”.

Episodios de visibilidad reducida en sectores costeros.

Ambiente más seco en algunas zonas del Caribe.

El Ideam explicó que el fenómeno se mantiene bajo monitoreo constante, debido a que su interacción con las condiciones húmedas del país puede cambiar rápidamente.

¿Cuáles serán las regiones con lluvias fuertes y tormentas eléctricas entre el 27 y 28 de mayo?

El paso del polvo africano coincidirá con 48 horas de lluvias intensas en gran parte del territorio nacional. Según el pronóstico meteorológico, el miércoles y jueves serán los días más críticos en varias regiones.

Para el miércoles 27 de mayo, las lluvias más fuertes se esperan en:

Sur de Magdalena y Cesar.

Bolívar.

Sucre.

Córdoba.

Golfo de Urabá.

Occidente y norte de Antioquia.

Santander.

Risaralda.

Occidente de Caldas.

Chocó.

Casanare.

Arauca.

Vichada.

Meta.

Guaviare.

Guainía.

Vaupés y Amazonas.

En muchas de estas zonas podrían registrarse tormentas eléctricas de alta intensidad y fuertes descargas atmosféricas.

¿Qué departamentos tendrán mayor riesgo por las lluvias del jueves 28 de mayo?

El Ideam también anticipó un aumento importante de las precipitaciones durante el jueves, especialmente en la región Caribe y sectores del norte del país.

Los departamentos con lluvias más intensas serían:

Sur de La Guajira.

Cesar.

Oriente de Magdalena.

Centro y sur de Bolívar.

Sur de Sucre.

Córdoba.

Antioquia.

Risaralda.

Caldas.

Quindío.

Santander.

Norte de Santander.

Chocó.

Valle del Cauca.

Además, las lluvias continuarán sobre San Andrés, Providencia y Santa Catalina, donde podrían presentarse tormentas cerca del área marítima.

¿Qué pasará en Colombia el viernes 29 de mayo?

Para el cierre de la semana laboral, el Ideam prevé un nuevo aumento de precipitaciones sobre la región Caribe, la zona Andina y parte del Pacífico.

Entre las áreas con mayor probabilidad de lluvias fuertes aparecen:

La Guajira.

Cesar.

Magdalena.

Bolívar.

Atlántico.

Sucre.

Córdoba.

Antioquia.

Santander.

Cundinamarca.

Eje Cafetero.

Norte de Tolima.

Chocó.

Valle del Cauca.

Cauca.

Nariño.

Amazonas y Meta.

El pronóstico también mantiene posibilidad de tormentas eléctricas en zonas cercanas al archipiélago de San Andrés.

¿El polvo del Sahara representa un peligro para la salud?

Aunque el fenómeno llegará en una concentración ligera, las autoridades recomiendan especial atención en personas con enfermedades respiratorias, alergias o sensibilidad al polvo.

Entre las recomendaciones están: