Cuando una deuda con el fisco se mantiene sin resolver durante un tiempo, el proceso deja de ser administrativo y pasa a la acción directa. En Estados Unidos, ignorar los avisos finales puede habilitar medidas que impactan de inmediato en el dinero y los bienes del contribuyente.

El Servicio de Impuestos Internos (IRS), a través del Sistema Automatizado de Cobro (ACS), puede avanzar con embargos si el contribuyente no responde al Aviso Final de Intención de Embargo.

El aviso de IRS que absolutamente todos deben responder

Antes de ejecutar un embargo, el IRS envía el Aviso Final de Intención de Embargo. A través de esta notificación clave, la agencia informa:

Detalle de la deuda pendiente

El plazo de hasta 30 días para responder o regularizar

Este es el último aviso antes de que se activen medidas de cobro.

El IRS puede embargar cuentas y bienes cuando un contribuyente ignora el Aviso Final de Intención de Embargo. Fuente: El Cronista.

IRS embarga automáticamente a todos los que hayan postergado este trámite

Si el contribuyente ignora este aviso final o no responde dentro de los plazos establecidos:

El caso pasa al sistema de cobro activo (ACS)

Se habilita el embargo sin nuevas advertencias

Se reduce drásticamente el margen de negociación

La falta de respuesta acelera el proceso.

Uno por uno: IRS embarga todos estos bienes de inmediato

A través del ACS, el IRS puede aplicar: