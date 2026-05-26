Un nuevo estudio científico advierte que, si el planeta sufriera un colapso ambiental severo, la humanidad podría perder la mitad de sus habitantes hacia 2064. La investigación —publicada en la revista Chaos, Solitons & Fractals— no es una profecía: modela matemáticamente qué tan vulnerable es la población mundial ante crisis de clima, pandemias, conflictos o escasez de recursos.

El trabajo fue desarrollado por el físico Kostya Trachenko, de la Queen Mary University of London, junto a su coautor. Aplicaron una ecuación no lineal diseñada originalmente para describir materiales como el vidrio y demostraron que esa misma matemática reproduce los grandes ciclos poblacionales humanos, desde el Neolítico hasta hoy.

¿Qué predice el modelo matemático sobre el colapso de la población mundial?

El modelo matemático —llamado ecuación de Trachenko-Zaccone— puede cambiar de régimen de crecimiento usando un único parámetro. Eso le permite reproducir tanto la expansión explosiva de la era industrial como la desaceleración que caracteriza al crecimiento global desde 1970 .

El escenario más extremo parte de un supuesto hipotético: que la capacidad sostenible de la Tierra caiga a 2.000 millones de personas. Bajo esa condición, el modelo proyecta que la población global podría reducirse a la mitad hacia 2064. Los autores subrayan que no es una predicción, sino una herramienta para medir la vulnerabilidad del sistema ante cambios abruptos.

El trabajo fue desarrollado por el físico Kostya Trachenko, de la Queen Mary University of London, junto a su coautor. Shutterstock

¿Cómo afecta este estudio a la forma de entender el futuro de la humanidad?

El modelo confirma que la trayectoria actual de la población es relativamente estable y no apunta a un colapso inminente. Lo que sí establece es que pequeños cambios en las condiciones ambientales podrían desencadenar dinámicas muy distintas dentro del mismo marco matemático.

Lo que el modelo puede —y no puede— decir