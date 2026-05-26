La cadena de comida mexicana Guzman y Gomez cerró definitivamente todos sus restaurantes en Estados Unidos el 22 de mayo de 2025 . La empresa, fundada en Australia y rival directa de Chipotle, operaba ocho locales en el área de Chicago y había prometido expandirse a miles de puntos en el país.

La decisión tomó por sorpresa al mercado: tan solo en febrero, la compañía había reafirmado su compromiso con el mercado estadounidense. Su CEO reconoció en un comunicado a la Bolsa de Valores de Australia que el plan de expansión demandaría “significativamente más tiempo y capital” del previsto, lo que hizo insostenible continuar.

¿Por qué cerró la cadena mexicana rival de Chipotle en Estados Unidos?

El cierre de Guzman y Gomez responde a un contexto de ventas que no logró despegar. Steve Marks, cofundador de la empresa, pasó los últimos tres meses en suelo estadounidense intentando revertir la tendencia sin éxito. En su comunicado oficial, señaló que la diferenciación del producto no se tradujo en mejora de resultados.

El panorama del sector tampoco ayudó. Según datos de la Asociación Nacional de Restaurantes, el 46% de los operadores reportó menor tráfico en marzo de 2026, frente al 30% en febrero. Los precios de los alimentos fuera del hogar acumulan un alza de más del 39% desde 2019, lo que empujó a millones de consumidores a comer menos afuera.

Datos clave del cierre

8 restaurantes cerrados, todos en el área de Chicago

Cierre efectivo: 22 de mayo de 2025

Impacto financiero estimado: entre u$s 30 millones y u$s 40 millones en resultados del ejercicio fiscal 2026

Costos de salida en efectivo: no superarán los u$s 15 millones

La cadena de comida mexicana Guzman y Gomez cerró definitivamente todos sus restaurantes en Estados Unidos el 22 de mayo de 2025. Freepik

¿Qué pasa ahora con Guzman y Gomez y quiénes se ven afectados?

El cierre afecta directamente a los empleados y clientes de los ocho locales en Illinois. La empresa publicó un mensaje en Instagram agradeciendo a su equipo e invitando a los clientes de Chicago a visitar sus locales en Australia, Singapur y Japón, donde la marca continuará operando.

Guzman y Gomez, que cotiza en la Bolsa de Valores de Australia, aclaró que la salida del mercado estadounidense no alterará su plan de expansión en Asia-Pacífico. La compañía prevé reconocer el impacto contable en sus resultados anuales de 2026, aunque aclaró que no afectará el dividendo final del ejercicio. Analistas de RBC Capital Markets señalaron que el retiro anticipado del mercado es una señal positiva para la salud financiera del grupo.