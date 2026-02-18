El Gobierno confirmó que el próximo lunes 2 de marzo será feriado y habrá un fin de semana largo de tres días para muchos trabajadores. Este descanso responde a una fecha conmemorativa histórica y se identifica como un evento patriótico que detiene actividades laborales y educativas oficiales en todo el territorio. Correspondiente a las normativas que se aplican durante un asueto, las escuelas permanecerán cerradas al igual que las entidades bancarias, comercios y oficinas estatales. El Gobierno del estado de Texas estableció el lunes 2 de marzo como feriado oficial por el Día de la Independencia de Texas, una de las conmemoraciones más emblemáticas del calendario estatal. La fecha recuerda la firma de la Declaración de Independencia de 1836, cuando el territorio se separó de México y proclamó la creación de la República de Texas. Este feriado estatal implica el cierre de oficinas gubernamentales, suspensión de actividades administrativas y modificaciones en el funcionamiento de distintos servicios públicos. Cada año, el 2 de marzo marca una jornada de actos conmemorativos, eventos históricos y celebraciones cívicas en distintas ciudades texanas. El 2 de marzo de 1836 un grupo de delegados firmó la Declaración de Independencia en Washington, dando inicio a una etapa histórica que consolidó la identidad texana. Ese hecho marcó el nacimiento de la República de Texas, que años más tarde se incorporaría a Estados Unidos. Hoy, esta fecha no solo representa un descanso laboral para muchos trabajadores, sino también una jornada de fuerte significado histórico y cultural, con desfiles, actos oficiales y actividades educativas que recuerdan el origen del estado. El feriado impacta principalmente en el sector público. Tendrán descanso confirmado En muchos casos, al caer lunes, se genera automáticamente un fin de semana largo que beneficia a estos trabajadores. En el sector privado, la aplicación del feriado dependerá de las políticas internas de cada empresa, ya que no todas suspenden actividades.