Una fuerte tormenta invernal avanzará sobre distintas regiones de Estados Unidos y provocará un marcado descenso de temperaturas junto con intensas nevadas, según los últimos reportes oficiales. El fenómeno se perfila como uno de los eventos más significativos de la semana por su alcance y posibles impactos. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS), el sistema traerá acumulaciones de nieve en sectores del norte y centro del país, además de temperaturas por debajo de lo normal para la época. El organismo advirtió que algunas áreas podrían registrar nevadas persistentes y reducción de visibilidad. El NWS explicó que el avance del frente frío favorecerá un descenso térmico sostenido, con mínimas que podrían ubicarse en niveles invernales marcados. La combinación de aire frío y precipitaciones incrementa la probabilidad de acumulación de nieve en rutas y zonas urbanas. Además, se prevé que algunas regiones experimenten ráfagas de viento que podrían generar sensación térmica aún más baja y complicaciones en el tránsito. El NWS explicó que el avance del frente frío favorecerá un descenso térmico sostenido, con mínimas que podrían ubicarse en niveles invernales marcados. La combinación de aire frío y precipitaciones incrementa la probabilidad de acumulación de nieve en rutas y zonas urbanas. Además, se prevé que algunas regiones experimenten ráfagas de viento que podrían generar sensación térmica aún más baja y complicaciones en el tránsito. En contraste, el NWS señaló que otras regiones del país permanecen bajo condiciones críticas de incendio debido a la combinación de aire seco y vientos intensos. Estas alertas no implican necesariamente incendios activos en todos los puntos afectados, pero sí un entorno favorable para su rápida propagación. El organismo recomienda evitar quemas al aire libre y seguir las indicaciones locales mientras persistan estas condiciones.