El valor del peso dominicano finalizó la jornada en USD 58.3 este martes, 26 de mayo de 2026, cifra que refleja una diferencia del 0.45% en comparación con la cotización del día anterior.

El Peso dominicano se depreció levemente en la última semana (-0.51%) y más en el último año (-5.31%), mostrando una tendencia bajista.

Conoce la cotización de este martes, 26 de mayo de 2026. engin akyurt

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Peso dominicano es del 9.72%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 11.08%.

La cotización del peso dominicano hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato 1 indica un aumento en su valor en comparación con los días anteriores. Este comportamiento sugiere una apreciación en el peso dominicano, lo cual puede estimular un ambiente económico más favorable.

A medida que esta tendencia continúa, podría generar confianza entre los inversores y fomentar un crecimiento en el mercado local. Sin embargo, es importante seguir monitoreando los factores que podrían influir en esta variación, ya que la sostenibilidad de la tendencia dependerá de las condiciones económicas globales y nacionales.

Conoce cómo cerró la cotización de este martes, 26 de mayo de 2026.

¿Cómo hacer para enviar dólares a otro país?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.